Главное в музыке за неделю: Zivert теперь актриса, ИИ пишет оперу

Zivert пробует себя в комедийном сериале, французский ИИ пишет оперу в стиле Мольера, а Сирша Ронан утверждена на роль Линды Маккартни в фильме про The Beatles. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Petrov Sergey/news.ru/www.globallookpress.com

Новости недели

Певица Zivert сыграет в сериале «Санкционер» с Дмитрием Нагиевым

Российская певица Zivert дебютирует в качестве актрисы в комедийном сериале «Санкционер» по сценарию Жоры Крыжовникова. Первый эпизод выйдет 20 октября на СТС. Дмитрий Нагиев сыграет миллиардера, лишившегося средств из-за санкций. Zivert досталась роль «эффектной итальянки». Певица получила роль случайно, впечатлив Крыжовникова на его дне рождения, где Zivert выступала на сцене. Создавать образ для сериала артистке помогала итальянская исполнительница Wiwo, с которой они дружат и работают вместе.

Опера Версаля представит пьесу в стиле Мольера, написанную ИИ

© AlSepPhoenix/CC BY-SA 4.0

В королевской опере Версальского дворца в мае 2026 года состоится премьера пьесы «Астролог, или Ложные предсказания», созданной искусственным интеллектом в стиле Мольера. На настоящий момент произведение ещё пишется, но фрагмент из него уже был разыгран перед СМИ. В этом сегменте отец по звёздам предсказывает дочери удачный брак с нелюбимым человеком. Пьеса создаётся ИИ от французского стартапа Mistral. Нейросеть целенаправленно обучали на творчестве Мольера и его современников. Впоследствии пьеса получит экспертную оценку на соответствие логике и стилистике XVII века.

Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в фильме о The Beatles

© Gerald Matzka/dpa/www.globallookpress.com

Ирландская актриса Сирша Ронан исполнит партию жены Пола Маккартни в биографическом проекте режиссёра Сэма Мендеса о рок-группе The Beatles. Всего будет снято четыре фильма, каждый из которых будет посвящён отдельному участнику коллектива. Пока неизвестно, в скольких картинах будет задействована Сирша Ронан. Линда Маккартни была известна как фотограф, активистка за права животных и музыкант. Вместе с Полом Маккартни она основала группу Wings. Линда Маккартни скончалась в 1997 году от рака груди.

Президент Аргентины дал рок-концерт перед 15-тысячной аудиторией

© Соцсети Хавьера Милея

Президент Аргентины Хавьер Милей устроил большой концерт в Буэнос-Айресе в рамках презентации своей книги «Строительство чуда». Он исполнил девять рок-каверов на аргентинские хиты вместе с политиками-единомышленникам. На шоу присутствовали 15 тысяч человек, концерт также транслировался по телевизору. Выступление сопровождалось визуальными эффектами, среди которых были кадры ядерных взрывов и террористических атак. Предполагается, что Милей таким образом ободрял своих сторонников перед парламентскими выборами.

Звук запустил специальный раздел, посвящённый рэперу Markul

© Markul

Рэпер Markul отправился во вторую часть своего тура MDGA TOUR на брендированном автобусе музыкального сервиса Звук. Исполнитель заедет в Ярославль, Владимир, Тверь, Череповец, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие города. По такому случаю Звук сделал специальный раздел с бонусными материалами для поклонников артиста. Там собраны плейлисты с композициями из тура, закулисные фото и подсказки, где спрятан мерч Markul в разных городах. В ходе гастролей артист создаст несколько демоверсий своего будущего релиза, а фанаты смогут проголосовать за лучший вариант в конце октября.

Релиз недели

Космонавтов Нет — «Антиэстетика»

© Страница группы «Космонавтов нет» в VK

Российские инди-рокеры «Космонавтов нет» выпустили мини-альбом «Антиэстетика» из четырёх треков. Особенно хорош первый, «рецидивист@ и уголовник@», где даже есть явная отсылка к хиту Mr. Brightside американской группы The Killers. Если открывающие два трека по настроению отдают задорной меланхолией, то оставшиеся отличаются большей размеренностью.

Материал недели

Чья Джульетта: отличите песни Тейлор Свифт от строчек Шекспира

© Javier Rojas/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

3 октября вышел новый альбом американской поп-певицы Тейлор Свифт The Life Of A Showgirl. Часть поклонников не оценила прямолинейность текстов, хотя в прошлом удачные пассажи Свифт даже удостаивались сравнений с Шекспиром. «Рамблер» сделал тест, где вам нужно отличить строки гениального английского драматурга от песен популярной артистки.