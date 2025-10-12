Главное в музыке за неделю: Zivert теперь актриса, ИИ пишет оперу
Zivert пробует себя в комедийном сериале, французский ИИ пишет оперу в стиле Мольера, а Сирша Ронан утверждена на роль Линды Маккартни в фильме про The Beatles. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».
Новости недели
Певица Zivert сыграет в сериале «Санкционер» с Дмитрием Нагиевым
Российская певица Zivert дебютирует в качестве актрисы в комедийном сериале «Санкционер» по сценарию Жоры Крыжовникова. Первый эпизод выйдет 20 октября на СТС. Дмитрий Нагиев сыграет миллиардера, лишившегося средств из-за санкций. Zivert досталась роль «эффектной итальянки». Певица получила роль случайно, впечатлив Крыжовникова на его дне рождения, где Zivert выступала на сцене. Создавать образ для сериала артистке помогала итальянская исполнительница Wiwo, с которой они дружат и работают вместе.
Опера Версаля представит пьесу в стиле Мольера, написанную ИИ
В королевской опере Версальского дворца в мае 2026 года состоится премьера пьесы «Астролог, или Ложные предсказания», созданной искусственным интеллектом в стиле Мольера. На настоящий момент произведение ещё пишется, но фрагмент из него уже был разыгран перед СМИ. В этом сегменте отец по звёздам предсказывает дочери удачный брак с нелюбимым человеком. Пьеса создаётся ИИ от французского стартапа Mistral. Нейросеть целенаправленно обучали на творчестве Мольера и его современников. Впоследствии пьеса получит экспертную оценку на соответствие логике и стилистике XVII века.
Сирша Ронан сыграет Линду Маккартни в фильме о The Beatles
Ирландская актриса Сирша Ронан исполнит партию жены Пола Маккартни в биографическом проекте режиссёра Сэма Мендеса о рок-группе The Beatles. Всего будет снято четыре фильма, каждый из которых будет посвящён отдельному участнику коллектива. Пока неизвестно, в скольких картинах будет задействована Сирша Ронан. Линда Маккартни была известна как фотограф, активистка за права животных и музыкант. Вместе с Полом Маккартни она основала группу Wings. Линда Маккартни скончалась в 1997 году от рака груди.
Президент Аргентины дал рок-концерт перед 15-тысячной аудиторией
Президент Аргентины Хавьер Милей устроил большой концерт в Буэнос-Айресе в рамках презентации своей книги «Строительство чуда». Он исполнил девять рок-каверов на аргентинские хиты вместе с политиками-единомышленникам. На шоу присутствовали 15 тысяч человек, концерт также транслировался по телевизору. Выступление сопровождалось визуальными эффектами, среди которых были кадры ядерных взрывов и террористических атак. Предполагается, что Милей таким образом ободрял своих сторонников перед парламентскими выборами.
Звук запустил специальный раздел, посвящённый рэперу Markul
Рэпер Markul отправился во вторую часть своего тура MDGA TOUR на брендированном автобусе музыкального сервиса Звук. Исполнитель заедет в Ярославль, Владимир, Тверь, Череповец, Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и другие города. По такому случаю Звук сделал специальный раздел с бонусными материалами для поклонников артиста. Там собраны плейлисты с композициями из тура, закулисные фото и подсказки, где спрятан мерч Markul в разных городах. В ходе гастролей артист создаст несколько демоверсий своего будущего релиза, а фанаты смогут проголосовать за лучший вариант в конце октября.
Релиз недели
Космонавтов Нет — «Антиэстетика»
Российские инди-рокеры «Космонавтов нет» выпустили мини-альбом «Антиэстетика» из четырёх треков. Особенно хорош первый, «рецидивист@ и уголовник@», где даже есть явная отсылка к хиту Mr. Brightside американской группы The Killers. Если открывающие два трека по настроению отдают задорной меланхолией, то оставшиеся отличаются большей размеренностью.
Материал недели
Чья Джульетта: отличите песни Тейлор Свифт от строчек Шекспира
3 октября вышел новый альбом американской поп-певицы Тейлор Свифт The Life Of A Showgirl. Часть поклонников не оценила прямолинейность текстов, хотя в прошлом удачные пассажи Свифт даже удостаивались сравнений с Шекспиром. «Рамблер» сделал тест, где вам нужно отличить строки гениального английского драматурга от песен популярной артистки.