Любители классики умнее фанатов рэпа: связаны ли IQ и музыкальный вкус

Некоторые учёные считают, что по музыкальному вкусу человека можно понять, каким умом он обладает. Например, ценителей классики они относят к интеллектуалам. «Рамблер» разобрал научные исследования и поговорил с экспертами, чтобы выяснить, действительно ли существует связь между музыкальными предпочтениями и IQ человека и как музыка помогает стать умнее.

© BBC

Кадр из сериала «Шерлок»

Почему любители классики считаются более умными

Людям нередко подсознательно кажется, что между музыкальным вкусом и интеллектом есть связь. В массовой культуре даже сложился образ «умного» героя, который параллельно с решением сложных задач слушает что-то возвышенное, прежде всего классику. Например, в произведениях Артура Конан Дойла детектив Шерлок Холмс часто играл на скрипке, размышляя над делом.

Некоторые учёные не обходят вниманием эту тему и пытаются доказать, что по музыкальным предпочтениям человека можно определить его умственные способности. В 2011 году скандальный эволюционный психолог из Лондонской школы экономики Сатоси Канадзава опубликовал статью Why more Intelligent Individuals Like Classical Music. На русский её название переводится как «Почему более умные люди любят классическую музыку». В качестве основы для своей гипотезы Канадзава использовал «теорию саванны» (Savanna-IQ Interaction Hypothesis). Её суть заключается в том, что умственно одарённые люди чаще выбирают нечто новое и необычное с точки зрения эволюции. По мнению Канадзавы, сначала была распространена вокальная музыка, а затем инструментальная. Поэтому ценителей последней учёный относит к интеллектуалам.

Психолог привёл два опроса в качестве доказательств своей правоты. Данные первого были взяты из британского когортного исследования (British Cohort Study) за 1986 год. Участниками стали примерно 11 тысяч 16-летних подростков. Второй опрос состоялся в США (General Social Surveys) в 1993 году. В нём приняли участие примерно 1500 случайных людей. В обоих исследованиях респонденты рассказывали о музыкальных предпочтениях и проходили тест на вербальный интеллект. Результаты показали, что интеллектуалы предпочитали инструментальную музыку вроде классики и джаза. Любители популярных жанров, например рэпа, наоборот, не обладали выдающимися умственными способностями.

В 2019 году к похожим выводам пришли учёные из Оксфорда. Они опросили 467 старшеклассников и узнали, какую музыку они слушают. После респонденты прошли тест на IQ. Результаты получились примерно такие же, как и в предыдущих исследованиях. Классику и джаз слушали подростки с высоким интеллектом. Хорошие показатели были также у поклонников рока. Любителям рэпа тест давался с трудом.

Другое исследование, которое провели британские учёные из Уорикского университета в 2007 году, говорит, что люди с высоким интеллектом слушают рок. В ходе опроса проанализировали музыкальные предпочтения 1057 подростков из Национальной академии для одарённой и талантливой молодёжи (The National Academy for Gifted and Talented Youth). Учёные пришли к выводу, что большинство из них слушает рок. На втором месте оказалась поп-музыка. Правда, результаты в этом случае вызывают вопросы, так как они больше отражают вкусы среднестатистического подростка, чем интеллектуала.

© andreas/Freepik

О чём на самом деле говорит музыкальный вкус человека

Нейробиолог, автор книги «Мне некогда» и основатель онлайн-школы личной эффективности Татьяна Смирнова рассказала «Рамблеру», что связь между музыкальными предпочтениями и интеллектом действительно есть, но требует аккуратной интерпретации.

Исследования Канадзавы и Оксфордской группы показали статистическую корреляцию между высоким IQ и интересом к сложной инструментальной музыке, но корреляция не означает причинно-следственной связи. Это может отражать не интеллект как таковой, а, например, уровень образования, социальную среду или привычки к когнитивной стимуляции. Татьяна Смирнова нейробиолог, руководитель проекта «Хронология»

С этой точкой зрения согласна кандидат медицинских наук, клинический психолог, арт- и телесно ориентированный психотерапевт, преподаватель Московского института психоанализа Валерия Кузнецова.

Музыкальные предпочтения определяются не только интеллектом, но и личностными особенностями, такими как, например, открытость опыту, любознательность. Большой вклад вносят и внешние факторы — социально-экономический статус семьи, уровень образования, культурный фон, наличие музыкального образования. Всё это влияет на человека в процессе его развития и формирует уникальный музыкальный вкус. Валерия Кузнецова клинический психолог, арт- и телесно-ориентированный психотерапевт

Эксперты также вступились за любителей популярных жанров. По мнению Татьяны Смирновой, говорить, что слушатели поп-музыки или рэпа «менее интеллектуальны» — некорректно и научно не обосновано. Она считает, что музыкальные предпочтения — это культурный маркер, а не показатель ума.

Валерия Кузнецова предполагает, что в этом случае лучше обратить внимание на тип личности человека и понять, какие задачи музыка для него выполняет. Некоторые исследователи считают, что высокоэнергичную музыку, к которой можно отнести рэп, предпочитают экстравертные люди с высоким уровнем возбуждения. Для них песни этого жанра становятся проводником в мир экспрессии, самовыражения и творчества. Классику же обычно выбирают интроверты, склонные к саморефлексии.

© stockking/Freepik

По мнению Валерии Кузнецовой, плейлист человека является отражением эмоциональных потребностей и настроения человека.

Агрессивная или меланхоличная музыка чаще сопровождает нас в периоды стресса и внутренних переживаний, в то время как зажигательные и оптимистичные треки поддерживают мотивацию и позитивное настроение. Через музыку мы определяем себя, свою культурную и социальную идентичность. Валерия Кузнецова клинический психолог, арт- и телесно-ориентированный психотерапевт

Как музыка помогает повысить интеллект

Валерия Кузнецова рассказала «Рамблеру», что в процессе прослушивания музыки активизируются различные области мозга, снижается уровень стресса, улучшаются память, внимание, исполнительные функции и эмоциональный интеллект. Но этот эффект носит лишь временный характер.

Кузнецова также вспомнила популярное исследование, в котором утверждалось, что музыка Моцарта способствует повышению интеллекта. Явление получило название «эффект Моцарта». О нём заговорили в начале 1990-х после публикации в журнале Nature результатов эксперимента учёных из Калифорнийского университета. Добровольцы, которым включали произведения этого композитора, лучше справлялись с тестами на пространственное мышление. Статья стала сенсацией и вызвала общественный резонанс.

Родители всё чаще включали детям произведения великого музыканта в надежде, что это поможет их ребенку стать гением. Однако, повторив своё исследование, авторы обнаружили, что описанный ими эффект носит временный характер и связан скорее с временным повышением настроения и активацией внимания, чем с непосредственным влиянием на уровень интеллекта. Валерия Кузнецова клинический психолог, арт- и телесно-ориентированный психотерапевт

Валерия Кузнецова считает, что для устойчивого повышения когнитивных функций необходима систематическая музыкальная практика.

Занятия музыкой и игра на инструментах способствуют глубокому погружению в музыку, формированию новых нейронных связей и стимулируют творческое мышление. Валерия Кузнецова клинический психолог, арт- и телесно-ориентированный психотерапевт

Эту точку зрения подтверждают исследования. Например, в 2003 году в журнале The Journal of Neuroscience была опубликована статья Brain Structures Differ between Musicians and Non-Musicians («Различия структуры мозга музыкантов и немузыкантов»). Учёные собрали три группы мужчин: профессиональных музыкантов, любителей и немузыкантов. С помощью специального анализа было выяснено, что у музыкантов некоторые участки мозга больше, чем у обычных людей. Особенно различия наблюдались в зонах, отвечающих за движения, слух, сенсомоторные навыки и зрительно-пространственное восприятие. Напрямую это не доказывает, что благодаря занятиям музыкой люди становились умнее. Но из этого исследования можно сделать вывод, что они помогали повысить нейропластичность мозга. Это, в свою очередь, может косвенно улучшить внимание, память и концентрацию.

© Kerfin7/Freepik

Учёные из Эдинбургского университета в 2022 году представили статью, в которой использовали данные из долговременного исследования, впервые проводившегося в 1947 году. Участие в нём принимали 11-летние школьники. Примерно в 70 лет те же люди вновь прошли когнитивное тестирование, а ещё через несколько лет они заполнили анкету, в которой рассказали о своём опыте взаимодействия с музыкой. Основываясь на этих результатах, учёные сделали вывод, что игра на музыкальном инструменте, хоть и ненамного, но повышает когнитивные способности человека на протяжении жизни.

***

Многочисленные исследования доказывают связь между музыкальным вкусом и когнитивными способностями человека. Любителей сложных жанров вроде классики и джаза учёные относят к интеллектуалам. Но эксперты считают, что нельзя говорить об уме человека, основываясь лишь на музыкальных предпочтениях. Важную роль играют его социально-экономический статус, уровень образования, культурный фон и другие факторы.

Музыка также может помочь стать умнее. Пассивное прослушивание классики лишь кратковременно улучшает умственные способности. В то же время игра на музыкальных инструментах оказывает благотворное влияние на интеллект человека в долгосрочной перспективе.

Как музыка помогает справиться с болью