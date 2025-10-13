Группа Hollywood Undead приедет в Россию в 2026 году

Американская рэп-рок-группа Hollywood Undead вернётся в Россию с двумя концертами в 2026 году. Первое шоу артистов состоится в Москве 28 мая на «ВТБ Арене», а 30 мая они выступят в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

© www.hollywoodundead.com

Билеты поступят в продажу 16 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство «Мельница», которое занимается организацией концертов.

Hollywood Undead были основаны в 2005 году и выпустили восемь альбомов и три мини-альбома. В своём творчестве коллектив сочетает такие жанры, как рэп, рок, ню-метал и электроника.

Последний полноформатник группы под названием Hotel Kalifornia вышел в 2022 году. Релиз нового альбома ожидается до конца 2025 года.

