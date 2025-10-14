Джису, Зейн Малик и любовь вслепую: зарубежные новинки недели

Певица Джису и исполнитель Зейн Малик влюбляются с закрытыми глазами, экс-лидер Talking Heads и Хейли Уильямс открывают дверь счастью и любви, а рок-группа Yellowcard ностальгически оглядывается на «Лучшие дни». «Рамблер» рассказывает о самых заметных новинках зарубежной музыки за минувшую неделю.

© Канал JISOO на Youtube

Кадр из клипа JISOO ft. ZAYN — Eyes Closed

Синглы

JISOO ft. ZAYN — Eyes Closed

Жанр: элегантный поп о любви.

Наименее известная солистка K-pop-гёрлз-бэнда BLACKPINK Джису и экс-участник бойз-бэнда One Direction Зейн Малик объединились для записи совместной песни. В интимной дарк-поп-композиции артисты обмениваются комплиментами и обещают друг другу вечную любовь без оглядки. Голос Джису звучит на удивление сильнее скользкого фальцета Малика, а припев с акустической гитарой придаёт предсказуемой аранжировке свежести. Это классическая баллада о свежей влюблённости и чуде первых открытий, хотя в этом случае банальность тематики не делает композицию хуже.

David Byrne ft. Hayley Williams — Open The Door

© Соцсети David Byrne

Жанр: тропический альт-поп.

Солистка Paramore Хейли Уильямс и экс-лидер Talking Heads Дэвид Бирн записали уже вторую совместную песню. Сотворчество музыкантов началось в 2024-м с обмена каверами на треки друг друга и продолжилось в 2025-м, когда Уильямс записала партию для песни с нового сольника Бирна. Open The Door стоит особняком, так как композиция записана для мультфильма Netflix «Твиты» по рассказу Роальда Даля. Это тёплый и уютный трек про важность семьи и близких. Тропические аранжировки выдают в продакшене руку Бирна. Основную партию поёт Уильямс, а он сам довольствуется ролью бэк-вокалиста.

Blondshell ft. Gigi Perez — Arms

© Partisan Records

Жанр: меланхоличное акустическое инди.

Две американских инди-артистки, заявившие о себе в последние несколько лет, записали совместную песню о синдроме спасателя. Певицы поделили между собой два куплета, в которых обращаются к слабому возлюбленному и подчёркивают, что не могут ни «спасти его», ни «стать ему матерью». Автором текста выступила Blondshell: сольная версия Arms вошла в её майский альбом If You Asked For A Picture. Тяжёлый голос Перес сделал и без того болезненную песню ещё эмоциональнее, а минорная акустическая аранжировка придала ей слезливости.

Коллаборация Arms войдёт в альбом Blondshell «Another Picture», релиз которого состоится 14 ноября. В лонгплей попадут новые версии песен с её последнего альбома, записанных совместно с другими инди-артистами — Samia, Folk Bitch Trio, а также Конором Оберстом и Джоном Гласьером.

Альбомы

PinkPantheress — Fancy Some More?

© Соцсети PinkPantheress

Жанр: электропоп.

Для кого: для поклонников мейнстримной электроники и Charli XCX.

Привычка выпускать вслед за успешными альбомами их переиздания с десятком коллабораций, похоже, становится доброй традицией британских артистов. Примерно через год после премьеры ремикс-альбома Charli XCX «BRAT», записанного с участием Троя Сивана, Арианы Гранде, Lorde и других артистов, отсутствовавших в оригинальной записи, такой же лонгплей представила британская певица PinkPantheress.

Артистка перевыпустила майскую пластинку Fancy That, пригласив к записи поп- и хип-хоп-музыкантов разной величины. Среди них — поп-певицы Кайли Миноуг и Зара Ларссон, рэпер Bladee, K-pop-бойз-бэнд Seventeen и многие другие. Как и оригинальная запись, альбом коллабораций получил высокие оценки критиков за творческую смелость и умение переработать материал так, чтобы он звучал свежо и знакомо одновременно.

Yellowcard — Better Days

© Соцсети Yellowcard

Жанр: классический поп-панк со скрипкой.

Для кого: для ностальгирующих по годам альтернативной юности.

Американская рок-группа Yellowcard представила альбом Better Days, ставший их первым релизом за девять лет. В нём коллектив не пытается переизобрести велосипед и исполняет оптимистичные песни под привычные для себя поп-панк-аранжировки. Некоторой гармонии и современности трекам придаёт рука барабанщика blink-182 Трэвиса Баркера, выступившего в роли продюсера пластинки. Помимо него, в записи альбома поучаствовали поп-панк-певица Аврил Лавин и солист Alkaline Trio Мэтт Скиба — их партии можно услышать в треках You Broke Me Too и Love Letters Lost. Better Days получился оптимистичным и зажигательным, а его название можно интерпретировать как ностальгию о прошлом, так и надежду на будущее.

Инстасамка травит Мэйби Бэйби, Чеботина нашла город мечты: новые песни