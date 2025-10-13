Посмертную маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако

Посмертная маска культового барда, актёра и поэта Владимира Высоцкого уйдёт с молотка на аукционе в Монако 21 октября. Коллекционный предмет был отлит из бронзы в 1980 году, его стоимость оценивается в 100–120 тысяч евро.

© Павел Лисицын/РИА Новости

На сайте аукционного дома Hermitage Fine Art лот описывается как «посмертная бронзовая маска Владимира Высоцкого из поместья Марины Влади, отлитая в 1980 году под её руководством». Об этом сообщает ТАСС. Маска представляет собой первую из трёх бронзовых масок, которые были отлиты по оригинальной гипсовой форме. Её изготовил советский скульптор Юрий Васильев в скором времени после смерти Высоцкого. На бронзовую маску нанесены инициалы Марины Влади.

Владимир Высоцкий скончался в возрасте 42 лет 25 июля 1980 года.

