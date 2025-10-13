Тейлор Свифт анонсировала закулисный документальный фильм о туре Eras

Американская поп-певица Тейлор Свифт анонсировала шестисерийную документалку о создании её исторического тура Eras. Премьера «Конца эпохи» состоится на канале Disney+, премьера первых двух эпизодов состоится 12 декабря. Далее эпизоды будут выходить по две штуки в неделю.

© C Flanigan/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

12 декабря также выйдет отдельный фильм «The Eras Tour | The Final Show» о заключительном концерте тура Eras в Ванкувере. Об этом сообщает The Guardian.

Тур Eras собрал более 2 миллиардов долларов и стал самым кассовым в истории. Он состоял из 149 концертов на пяти континентах и длился с марта 2023 года по декабрь 2024-го.

Тейлор Свифт уже выпустила в октябре 2023 года фильм про этот тур под названием «Taylor Swift: The Eras Tour», но туда не попал материал из альбома The Tortured Poets Department. Картина собрала 267 миллионов долларов в мировом прокате и стала самым кассовым концертным фильмом.

12-й студийный альбом Свифт The Life of a Showgirl вышел 3 октября и вызвал неоднозначную реакцию слушателей, несмотря на коммерческий успех.

