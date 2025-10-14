Пикник Афиши объявил даты фестиваля в 2026 году

Музыкальный фестиваль Пикник Афиши заблаговременно объявил в своих соцсетях о датах проведения в 2026 году. В Москве мероприятие пройдёт 20 июня на своей традиционной площадке в Музее-заповеднике «Коломенское». В Санкт-Петербурге мероприятие состоится 8 августа на Елагином острове.

© Страница пикника Афиши в VK

Первая партия билетов категории Early birds уже поступила в продажу. Билет позволяет пройти ко всем сценам и фестивальным активностям. Единственное исключение — это ВИП-зоны, куда требуется отдельный билет. ВИП-билет позволяет пройти на фестиваль без очереди и попасть в зону с лучшим видом на главную сцену и лаунж-баром.

Дети до 7 лет могут попасть на Пикник Афиши бесплатно, также предусмотрен детский билет для посетителей от 7 до 11 лет включительно.

