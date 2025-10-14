Mia Boyka, Sabi — «Базовый минимум»: текст песни, история создания, интересные факты
В чартах новый фаворит — трек «Базовый минимум» с лёгкой ноткой скандальности от поп-певиц Mia Boyka и Sabi. «Рамблер» приводит текст песни и рассказывает, в чём её смысл, как она создавалась и какие интересные факты с ней связаны. Послушать композицию можно прямо здесь.
Mia Boyka, Sabi — «Базовый минимум»: текст песни
[Куплет 1]
А он простой,
Из Баку холостой,
Квартира есть дорогой,
Молодой уже центровой.
Выглядит как папа,
Но по факту вентилятор,
Яхта на примете,
Сильно дует ветер.
[Предприпев]
Мозги не крути,
Факты прими,
Сколько ни говори,
Закон для всех один.
[Припев]
Айфон купи,
Ресторан оплати,
Без повода мне подари,
Кольцо с моим именем —
Базовый минимум.
Скучай,
Без повода обнимай,
(Ай) Люби, цени, уважай,
(Ай) Чувства самые сильные —
Это базовый минимум.
[Постприпев]
(Базовый минимум, ай)
Это базовый минимум,
(Бай-бай, базовый минимум)
Ай, это базовый минимум.
[Куплет 2]
Играет в гольф с охраной
Такой серьёзный парень,
Учился за границей,
Очень богатый мистер.
Мамин сын, и только
Для неё подарок,
Очень много лоро,
Постоянно пьяно.
[Предприпев]
Мозги не крути,
Факты прими,
Сколько ни говори,
Закон для всех один.
[Припев]
Айфон купи,
Ресторан оплати,
Без повода мне подари
Кольцо с моим именем —
Базовый минимум.
Скучай,
Без повода обнимай,
(Ай) Люби, цени, уважай —
(Ай) Чувства самые сильные —
Это базовый минимум.
[Аутро]
(Базовый минимум, ай)
Это базовый минимум
(Бай-бай, базовый минимум),
Ай, это базовый минимум.
Mia Boyka, Sabi — «Базовый минимум»: о чём песня
В песне «Базовый минимум» лирическая героиня рассказывает, как мужчина должен за ней ухаживать. Он обязан преподносить ей дорогие подарки вроде айфона и колец, платить за неё в ресторане, скучать по ней, сильно любить, ценить и уважать. Это меньшее, на что она согласна.
В куплетах девушка описывает своего идеального партнёра. Если говорить коротко, то он должен быть богатым. Хотя встречается и крайне странная характеристика мужчины: «Выглядит как папа, но по факту вентилятор». Вероятно, значение этой строчки способна объяснить лишь Mia Boyka.
Sabi
Mia Boyka, Sabi — «Базовый минимум»: история создания песни
Певица Sabi дебютировала только в 2025 году и уже весной стала популярной благодаря песне «Я твой стресс», попавшей в чарты. Как рассказала артистка в эфире радиостанции «Восток FM», Mia Boyka сама написала ей с предложением о сотрудничестве. По словам Sabi, они сделали песню «буквально за два дня». Она также рассказала, что им было «прекрасно» работать вдвоём, хотя они очень разные люди. Песня появилась на стримингах 3 августа 2025 года и постепенно добралась до верхушек чартов. Немалую роль в этом сыграли соцсети.
Mia Boyka
Mia Boyka, Sabi — «Базовый минимум»: интересные факты
- Выражение «базовый минимум» изначально стало популярно благодаря тренду в соцсетях. Его суть заключается в том, что пользователи рассуждают, какие действия для них являются «базовым минимумом», а какие — «роскошным максимумом». Чаще всего в этом тренде девушки обсуждают, что их мужчина обязан делать в отношениях. Например, покупать цветы и платить за ужин в ресторане.
- В эфире «Восток FM» Sabi сказала, что поставила перед Mia Boyka условие: на общих фото и видео они должны быть одеты в более закрытые наряды. Для Sabi это было важно, так как она родом из Азербайджана, где не приветствуется чрезмерная оголённость.