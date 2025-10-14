Mia Boyka, Sabi — «Базовый минимум»: текст песни, история создания, интересные факты

В чартах новый фаворит — трек «Базовый минимум» с лёгкой ноткой скандальности от поп-певиц Mia Boyka и Sabi. «Рамблер» приводит текст песни и рассказывает, в чём её смысл, как она создавалась и какие интересные факты с ней связаны. Послушать композицию можно прямо здесь.

Mia Boyka, Sabi — «Базовый минимум»: текст песни

[Куплет 1]

А он простой,

Из Баку холостой,

Квартира есть дорогой,

Молодой уже центровой.

Выглядит как папа,

Но по факту вентилятор,

Яхта на примете,

Сильно дует ветер.

[Предприпев]

Мозги не крути,

Факты прими,

Сколько ни говори,

Закон для всех один.

[Припев]

Айфон купи,

Ресторан оплати,

Без повода мне подари,

Кольцо с моим именем —

Базовый минимум.

Скучай,

Без повода обнимай,

(Ай) Люби, цени, уважай,

(Ай) Чувства самые сильные —

Это базовый минимум.

[Постприпев]

(Базовый минимум, ай)

Это базовый минимум,

(Бай-бай, базовый минимум)

Ай, это базовый минимум.

[Куплет 2]

Играет в гольф с охраной

Такой серьёзный парень,

Учился за границей,

Очень богатый мистер.

Мамин сын, и только

Для неё подарок,

Очень много лоро,

Постоянно пьяно.

[Предприпев]

Мозги не крути,

Факты прими,

Сколько ни говори,

Закон для всех один.

[Припев]

Айфон купи,

Ресторан оплати,

Без повода мне подари

Кольцо с моим именем —

Базовый минимум.

Скучай,

Без повода обнимай,

(Ай) Люби, цени, уважай —

(Ай) Чувства самые сильные —

Это базовый минимум.

[Аутро]

(Базовый минимум, ай)

Это базовый минимум

(Бай-бай, базовый минимум),

Ай, это базовый минимум.

Mia Boyka, Sabi — «Базовый минимум»: о чём песня

В песне «Базовый минимум» лирическая героиня рассказывает, как мужчина должен за ней ухаживать. Он обязан преподносить ей дорогие подарки вроде айфона и колец, платить за неё в ресторане, скучать по ней, сильно любить, ценить и уважать. Это меньшее, на что она согласна.

В куплетах девушка описывает своего идеального партнёра. Если говорить коротко, то он должен быть богатым. Хотя встречается и крайне странная характеристика мужчины: «Выглядит как папа, но по факту вентилятор». Вероятно, значение этой строчки способна объяснить лишь Mia Boyka.

Mia Boyka, Sabi — «Базовый минимум»: история создания песни

Певица Sabi дебютировала только в 2025 году и уже весной стала популярной благодаря песне «Я твой стресс», попавшей в чарты. Как рассказала артистка в эфире радиостанции «Восток FM», Mia Boyka сама написала ей с предложением о сотрудничестве. По словам Sabi, они сделали песню «буквально за два дня». Она также рассказала, что им было «прекрасно» работать вдвоём, хотя они очень разные люди. Песня появилась на стримингах 3 августа 2025 года и постепенно добралась до верхушек чартов. Немалую роль в этом сыграли соцсети.

Mia Boyka, Sabi — «Базовый минимум»: интересные факты