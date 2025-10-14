Наутилус Помпилиус — «Я хочу быть с тобой»: текст песни, история создания
Одна из самых известных песен советской рок-группы Nautilius Pompilius, возглавляемой Вячеславом Бутусовым, — это трагичная баллада «Я хочу быть с тобой». Она вышла в 1989 году в альбоме «Князь тишины». «Рамблер» рассказывает историю создания популярной песни и делится её текстом. На странице также можно послушать композицию.
Наутилус Помпилиус — «Я хочу быть с тобой»: текст песни
Я пытался уйти от любви,
Я брал острую бритву и правил себя,
Я укрылся в подвале, я резал
Кожаные ремни, стянувшие слабую грудь.
Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой,
Я так хочу быть с тобой,
Я хочу быть с тобой,
И я буду с тобой.
В комнате с белым потолком,
С правом на надежду,
В комнате с видом на огни,
С верою в любовь.
Твоё имя давно стало другим,
Глаза навсегда потеряли свой цвет,
Пьяный врач мне сказал, тебя больше нет,
Пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел.
Hо я хочу быть с тобой,
Я хочу быть с тобой,
Я так хочу быть с тобой,
Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.
В комнате с белым потолком,
С правом на надежду,
В комнате с видом на огни,
С верою в любовь.
Я ломал стекло, как шоколад в руке,
Я резал эти пальцы за то, что они
Hе могут прикоснуться к тебе,
Я смотрел в эти лица
И не мог им простить
Того, что у них нет тебя и они могут жить.
Hо я хочу быть с тобой,
Я хочу быть с тобой,
Я так хочу быть с тобой,
Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.
В комнате с белым потолком,
С правом на надежду,
В комнате с видом на огни,
С верою в любовь.
Наутилус Помпилиус — «Я хочу быть с тобой»: история создания, смысл
Как и большинство композиций «Наутилуса», текст «Я хочу быть с тобой» написал поэт Илья Кормильцев. По уверению Бутусова, тот пребывал в «лирически-романтическом» настроении и хотел написать песню об «общечеловеческих ценностях». Слова артиста приводит «НАШЕ Радио».
Некоторые слушатели восприняли текст композиции буквально. По одной из версий, погибшая героиня песни была влюблена в Бутусова и забеременела от него. Сообщить об этом отцу ребёнка она не могла, так как его забрали в армию. Тогда девушка направилась к матери своего возлюбленного, но, не встретив понимания, покончила с собой. Услышав эту версию, Бутусов подчеркнул, что в армии никогда не служил. Музыкант также признался, что после подобных небылиц засомневался в необходимости «продолжать такие эксперименты над подростками».
Среди поклонников «Наутилуса» также пополз слух, будто Кормильцев написал эти строчки для супруги, якобы погибшей во время пожара на даче. Сам поэт назвал эту версию «бредом» и объяснил, что его вдохновила знакомая, «на 15 минут опоздавшая на свидание».
Любопытно, что при первом исполнении песни в дружеском обществе Бутусов столкнулся с сокрушающей критикой. Товарищи музыканта пришли к единогласному мнению, что «Я хочу быть с тобой» — худшая песня из когда-либо им написанных. Бутусов изрядно расстроился, но избавляться от композиции не стал. Вскоре песню представили на концерте и, получив одобрение публики, записали для альбома «Князь тишины» 1989 года.
Наутилус Помпилиус — «Я хочу быть с тобой»: клип на композицию
«Кино» — «Группа крови»: история создания, текст песни, интересные факты