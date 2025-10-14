Наутилус Помпилиус — «Я хочу быть с тобой»: текст песни, история создания

Одна из самых известных песен советской рок-группы Nautilius Pompilius, возглавляемой Вячеславом Бутусовым, — это трагичная баллада «Я хочу быть с тобой». Она вышла в 1989 году в альбоме «Князь тишины». «Рамблер» рассказывает историю создания популярной песни и делится её текстом. На странице также можно послушать композицию.

© Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com

Наутилус Помпилиус — «Я хочу быть с тобой»: текст песни

Я пытался уйти от любви,

Я брал острую бритву и правил себя,

Я укрылся в подвале, я резал

Кожаные ремни, стянувшие слабую грудь.

Я хочу быть с тобой, я хочу быть с тобой,

Я так хочу быть с тобой,

Я хочу быть с тобой,

И я буду с тобой.

В комнате с белым потолком,

С правом на надежду,

В комнате с видом на огни,

С верою в любовь.

Твоё имя давно стало другим,

Глаза навсегда потеряли свой цвет,

Пьяный врач мне сказал, тебя больше нет,

Пожарный выдал мне справку, что дом твой сгорел.

Hо я хочу быть с тобой,

Я хочу быть с тобой,

Я так хочу быть с тобой,

Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.

В комнате с белым потолком,

С правом на надежду,

В комнате с видом на огни,

С верою в любовь.

Я ломал стекло, как шоколад в руке,

Я резал эти пальцы за то, что они

Hе могут прикоснуться к тебе,

Я смотрел в эти лица

И не мог им простить

Того, что у них нет тебя и они могут жить.

Hо я хочу быть с тобой,

Я хочу быть с тобой,

Я так хочу быть с тобой,

Я хочу быть с тобой, и я буду с тобой.

В комнате с белым потолком,

С правом на надежду,

В комнате с видом на огни,

С верою в любовь.

Наутилус Помпилиус — «Я хочу быть с тобой»: история создания, смысл

Как и большинство композиций «Наутилуса», текст «Я хочу быть с тобой» написал поэт Илья Кормильцев. По уверению Бутусова, тот пребывал в «лирически-романтическом» настроении и хотел написать песню об «общечеловеческих ценностях». Слова артиста приводит «НАШЕ Радио».

Некоторые слушатели восприняли текст композиции буквально. По одной из версий, погибшая героиня песни была влюблена в Бутусова и забеременела от него. Сообщить об этом отцу ребёнка она не могла, так как его забрали в армию. Тогда девушка направилась к матери своего возлюбленного, но, не встретив понимания, покончила с собой. Услышав эту версию, Бутусов подчеркнул, что в армии никогда не служил. Музыкант также признался, что после подобных небылиц засомневался в необходимости «продолжать такие эксперименты над подростками».

© Игорь Михалев/РИА Новости

Среди поклонников «Наутилуса» также пополз слух, будто Кормильцев написал эти строчки для супруги, якобы погибшей во время пожара на даче. Сам поэт назвал эту версию «бредом» и объяснил, что его вдохновила знакомая, «на 15 минут опоздавшая на свидание».

Любопытно, что при первом исполнении песни в дружеском обществе Бутусов столкнулся с сокрушающей критикой. Товарищи музыканта пришли к единогласному мнению, что «Я хочу быть с тобой» — худшая песня из когда-либо им написанных. Бутусов изрядно расстроился, но избавляться от композиции не стал. Вскоре песню представили на концерте и, получив одобрение публики, записали для альбома «Князь тишины» 1989 года.

Наутилус Помпилиус — «Я хочу быть с тобой»: клип на композицию

