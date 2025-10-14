Баста — «Моя игра»: история создания, текст песни, интересные факты

Одним из самых первых хитов в рэп-карьере Василия Вакуленко, выступающего под псевдонимом Баста, стала композиция «Моя игра». Даже спустя 20 лет после премьеры трек остаётся одним из ключевых в творчестве артиста и регулярно исполняется вживую. «Рамблер» рассказывает историю создания композиции, а также приводит её текст. Послушать песню можно тут же.

Баста — Моя игра: текст песни

[Интро]

Моя игра (’98)

Баста (Баста) (Баста здесь)

Два — два нуля — шесть (Ха-ха-ха)

(Моя игра),

Она мне принадлежит и таким же, как и я.

[Припев]

Моя игра, моя игра,

Она мне принадлежит и таким же, как и я,

Моя игра, моя игра,

Она мне принадлежит и таким же, как и я,

Моя игра, моя игра,

Здесь правила одни и цель одна,

Моя игра, моя игра,

Она мне принадлежит и таким же, как и я,

Моя игра, моя игра,

Здесь правила одни и цель одна.

[Куплет 1]

Со мною всё нормально, ну и что, что кровь из носа?

Со мною всё нормально, просто я стал очень взрослым,

Со мной всё хорошо, просто я забыл, как дышать,

Я начал игру, но забыл, как играть,

Всё нормально, просто стало вдруг темно,

На юге стало холодно, на севере — тепло.

Остался я один, сам по себе, сам за себя,

Остался только Бог, который смотрит на меня,

Я много раз ошибался, делал что-то не так,

Но я вставал и делал следующий шаг,

Я верил людям, которым верить нельзя,

Они пользовались этим, но, поверьте мне, зря,

Были люди, да, на которых мог я опереться,

С чистым сердцем помогали мне они,

Но мои враги хотели смерти для меня,

Но я разбил их планы, ведь это моя игра.

[Припев]

Моя игра, моя игра,

Она мне принадлежит и таким же, как и я,

Моя игра, моя игра,

Здесь правила одни и цель одна,

Моя игра, моя игра,

Она мне принадлежит и таким же, как и я,

Моя игра, моя игра,

Здесь правила одни и цель одна.

[Куплет 2]

Улицы несут в себе боль и разочарование,

Минуты страха, минуты отчаяния,

Люди от боли без Бога сходят с ума,

Но кто-то скажет равнодушно: «Такова судьба»,

Кто-то, играя в игру, забывает о правилах

И поздно понимает, что фортуна его оставила,

Кто-то правила игры подстраивает под себя,

Чтобы победителем быть всегда,

В игры играют дяди с большими пушками,

Связываться с ними — это не игрушки,

На мушке окажешься ты в один миг,

Чик-чик-пау — выстрел, останется лишь крик,

В игры играют дома — там, где тепло,

Играют в шашки, шахматы, домино, но

Я играю в игру, она моя,

Она мне принадлежит и таким же, как и я.

[Припев]

Моя игра, моя игра,

Она мне принадлежит и таким же, как и я,

Моя игра, моя игра,

Здесь правила одни и цель одна,

Моя игра, моя игра,

Она мне принадлежит и таким же, как и я,

Моя игра, моя игра,

Здесь правила одни и цель одна.

[Бридж: Искра]

Если хочешь играть — играй,

Если хочешь летать — лети,

Жизнь — это тоже игра,

Если ты упал, встань и иди.

[Припев]

Моя игра, моя игра,

Она мне принадлежит и таким же, как и я,

Моя игра, моя игра,

Здесь правила одни и цель одна,

Моя игра, моя игра,

Она мне принадлежит и таким же, как и я,

Моя игра, моя игра,

Здесь правила одни и цель одна.

[Аутро]

Моя игра, моя игра,

Она мне принадлежит и таким же, как и я,

Моя игра, моя игра,

Здесь правила одни и цель одна.

Моя игра, моя игра,

Она мне принадлежит и таким же, как и я,

Моя игра, моя игра,

Здесь правила одни и цель одна.

Как создавалась песня Басты «Моя игра»

По словам самого Басты, песню «Моя игра» он написал в возрасте 18 лет в 1998 году. По воспоминаниям артиста, шёл дождь, он был «немного нетрезв». Строчки песни Баста написал в тетради на 96 листов, которую использовал во время занятий в вечерней школе. В интервью с изданием «Афиша» в рамках проекта «История одной песни» музыкант отмечал, что прежде не был доволен текстами своего авторства, но очень порадовался наброскам «Моей игры». Она стала его сольным дебютом: прежде Баста выступал исключительно как продюсер хип-хоп-группы «Психолирик».

В том же 1998-м артист впервые исполнил песню на большом мероприятии во Дворце спорта в родном Ростове. На сцене он представился псевдонимом Баста Хрю, хотя впоследствии артист разочаровался в этом прозвище. Публика всё равно запомнила молодого музыканта: на следующий день после выступления многие подошли к Вакуленко, чтобы познакомиться лично.

В 2000-м «Моя игра» вошла в сборник «Город счастья» вместе с треками других ростовских музыкантов. Тираж сборника составил примерно полмиллиона. Это помогло песне получить локальную известность, благодаря чему Басту начали узнавать на улицах Ростова. В 2005-м музыкант переехал в Москву, а в 2006-м выпустил дебютный альбом «Баста-1»: «Моя игра» вошла в него и стала в трек-листе последней.

Артист признавался, что поначалу стеснялся исполнять песню на концертах: её содержание казалось Басте слишком наивным. Однажды на улице к нему подошёл незнакомец, который признался, что «Моя игра» спасла ему жизнь. После этого Баста в корне изменил отношение к композиции.

Интересные факты о песне Басты «Моя игра»

У «Моей игры» также есть версия, записанная с хип-хоп-артистом Гуфом. Рэперы целиком переработали текст композиции, поделив между собой два куплета. Аранжировки также изменились, но припев остался прежним. Дуэт вышел вскоре после премьеры дебютного альбома Басты в 2006 году и попал в его второй альбом, получивший название «Баста 2». В 2007-м рэперы представили клип на обновлённую композицию.

Поклонники хоккея связывают песню «Моя игра» с печальной страницей истории клуба «Авангард». Эту композицию очень любил спортсмен Алексей Черепанов, умерший во время матча против клуба «Витязь». Это случилось 13 октября 2008 года, причиной смерти стал сердечный приступ, вызванный хроническим миокардитом — болезнью, несовместимой с занятиями спортом. Черепанову было 19 лет. По словам хоккеистов Александра Бурмистрова и Дениса Голубева, они всегда вспоминают Черепанова, когда слышат эту песню. Баста упоминал, что посвящает песню памяти хоккеиста на каждом концерте в Омске, — в этом городе началась спортивная карьера покойного Черепанова.

