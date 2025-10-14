Клубный проект «Диско-клуб» объявил хэллоуинскую вечеринку «Шрек Викенд»

Клубный проект «Диско-клуб» и лейбл и промогруппа Loud Boyz проведут двухдневную вечеринку «Шрек Викенд» 1 и 2 ноября в ДК «Кристалл». Организаторы обещают театрализованное шоу на грани фарса и магии, пародию на всевозможные сказки.

© «Диско-клуб»

Мультижанровая группа «Стерео Ширина» подготовила сценарий мероприятия и выступит со специальным шоу. В каждый из дней ожидается выход на сцену одного из секретных гостей.

1 ноября заявлен следующий лайнап: «Стерео Ширина», Петар Мартич, Errortica, Лауд, DJ Stonik1917, Cakeboy, Adette, Turbosh, Lëkajordann.

Во второй день выступят «Стерео Ширина», Biicla, Archanga, The Dawless, Кассета, Kito Jempere, The Pak + Тейстлув, Kovyazin D, Dominique Mara, Dee и Wasta.

Рэп по Достоевскому и оживший Высоцкий: российские концерты октября