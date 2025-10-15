Подлянка от Киркорова и пиявки для молодости: что скрывает Басков

15 октября свой 49-й день рождения празднует певец Николай Басков. Музыкант известен уникальным умением сочетать в творчестве оперное и эстрадное искусство. В день рождения Баскова «Рамблер» делится интересными фактами из его биографии. Узнайте, кто из великих оперных артистов бил артиста палкой, почему Басков обозлился на «Иванушек» и за что Филипп Киркоров подверг его пыткам козьим молоком.

Николай Басков родился в семье военного

Будущий «единственный на всю страну натуральный блондин» родился 15 октября 1976 года в Балашихе. Его отец Виктор Владимирович Басков служил в центральном аппарате Министерства обороны РФ, из-за чего семья была вынуждена часто переезжать с места на место. За годы детства Николай Басков успел пожить в Германии, Республике Тыва и Новосибирске.

Николай Басков с дедушкой

В 1989 году поступил в Детский музыкальный театр юного актёра в Москве. Виктор Басков отказался от предложения стать генералом: если бы он согласился, семья была бы вынуждена переехать в Одессу, и его сыну пришлось бы покинуть театр. Впоследствии Николай Басков не раз благодарил отца за то, что тот оставил свою карьеру ради музыкального образования единственного сына.

В 2019-м Виктор Басков скончался после продолжительной борьбы с раком мозга. Для Николая Баскова это стало серьёзным ударом.

Николай Басков стал самым молодым исполнителем роли Ленского

Первой творческой стезёй Баскова была опера. Свою первую роль в постановке «Волшебная флейта» по музыке Моцарта артист спел уже в 12 лет. Басков собирался связать с оперой карьеру и в 1993-м поступил в ГИТИС на специальность «актёр музыкального театра», но был отчислен из-за пропусков. В 1996-м Басков поступил в Российскую академию Гнесиных, но несколько раз брал академический отпуск из-за активных гастролей.

Николай Басков, 2001 год

В 1999-м артист сумел попасть в труппу Большого театра и исполнить первую большую роль: Баскову предложили сыграть Ленского в опере «Евгений Онегин». Артист согласился и стал самым молодым Ленским в истории: на момент дебюта Баскову было всего 23 года. Ценители критиковали артиста за нехватку навыков, но певец реагировал достойно, называя все комментарии справедливыми и полезными.

Николай Басков перешёл на эстраду ради денег

Широкая публика узнала о Баскове в 2000-м, когда он выпустил дебютный альбом «Посвящение». Его стилистической особенностью стало совмещение академического вокала и простых эстрадных текстов. Это позволило Баскову прославиться и привлечь к себе внимание массового слушателя.

Поначалу артист заявлял, что эстрада — это «просто хобби», а его величайшие помыслы связаны с оперой. Но уже в 2009-м Басков признался «Российской газете», что переход на эстраду стал для него возможностью «разнообразить карьеру» и привлечь к себе больше внимания, так как стать звездой, исполняя оперу, невозможно.

Наша пресса стала редко писать рецензии на выступления артистов. К сожалению, она уходит в те узкие рамки, сколько стоило шоу, перья на костюмах и кто что ел на банкете. Возьмите у моего пресс-секретаря последние рецензии, которые даёт на мои выступления германская пресса. Почему-то критик, прослушав эстрадный концерт в Дюссельдорфе, пишет, что «связки Баскова эластичны, как резина». Ещё немецкие газеты пишут, что тенор мирового уровня не реализует себя в опере.

Дополнительным аргументом в пользу эстрады стали реакции зрителей, просивших Баскова исполнять знакомые им песни Аллы Пугачёвой, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона и других вокалистов «на понятном языке». Тем не менее Басков подчёркивал в интервью «Российской газете», что, если бы некий меценат «подставил плечо», он бы с радостью отдал всего себя опере.

Николай Басков учился вокалу у культовой испанской оперной певицы

В 70-е, когда сверстники Баскова вовсю интересовались английской рок-группой The Beatles, будущий исполнитель рекламного хита «Золотая чаша» слушал более возвышенную оперную музыку. Среди его кумиров оказались итальянские певцы Марио Ланца и Лучано Паваротти, а также отечественные музыканты Юрий Башмет, Любовь Казарновская и Ольга Бородина. В 2000 году артисту даже удалось завести дружбу с великой артисткой, которой Басков восхищался в детстве.

В 2000 году музыкант встретился с испанской оперной певицей Монсеррат Кабалье. Они познакомились на сборном концерте: артистка присутствовала в качестве гостьи, а Басков выступал. Как Кабалье рассказывала в интервью «Московскому комсомольцу» в сентябре 2006 года, она услышала голос Баскова и задалась вопросом, почему молодой артист поёт исключительно эстрадные песни.

По эстрадным песням нельзя понять возможности голоса. Я вспомнила про маленькую арию Ave Maria, совсем небольшое интермеццо, очень известное и узнаваемое в мире. А Николай говорит: “Я не знаю этой музыки”. Но ты же музыкант, говорю я, можешь быстро выучить. И прямо за кулисами мы стали это буквально по нотам проходить. Он ужасно волновался, боялся меня подвести, но в этой пробе его голос звучал так красиво и хорошо, что я подумала: жалко, если этот голос пропадёт в эстрадной музыке.

Кабалье предложила Баскову вокальные уроки, и артист с радостью согласился. В течение нескольких лет он летал к певице в Барселону, где проходили их занятия. Музыкант и сегодня нередко вспоминает советы оперной дивы и её строгую манеру преподавать. К примеру, Басков упоминал, что Кабалье могла «бить его палкой» по диафрагме, а также советовала «не есть за пять часов до выступления».

Николай Басков и Монсеррат Кабалье во время совместного концерта, 9 сентября 2000 года

Дружба оперной дивы и молодого артиста продолжалась 18 лет — вплоть до смерти Кабалье в 2018-м. За это время музыканты не раз выступали вместе, а сама певица нарекла Баскова своим «вокальным сыном».

Николай Басков пробовал себя в рэпе

Николай Басков экспериментировал с хип-хопом задолго до того, как жанр стал неотъемлемой частью отечественного мейнстрима. В 2004 году он посотрудничал с группой «Мурзилки International», состоявшей из ведущих «Авторадио». Коллектив перезаписал песню Баскова «Мгновения» и предложил самому артисту исполнить небольшую рэп-партию.

Режиссёр Олег Гусев снял на новую версию клип, в котором артист попал в чистилище после ссоры с любимой девушкой.

Я никогда так не снимался — рваные джинсы, мятая рубаха, речитатив. Когда «Авторадио» мне предложило сделать эту песню, я согласился, решив, что это будет небольшая рекламная заставка. А тут четыре минуты тридцать секунд! Но рэп я прочёл со второго дубля, хотя записывались мы в четыре утра. Думаю, поклонники должны это пережить: они уже ко всякому Баскову привыкли.

Об этом исполнитель рассказал «Комсомольской правде» в 2004 году.

Николай Басков не участвует в жизни своего сына

Несмотря на привлекательную внешность, природное обаяние и множество романов, Николай Басков был женат лишь единожды. Избранницей артиста стала Светлана, дочь его продюсера Бориса Шпигеля. В 2006 году у пары родился сын Бронислав, а в 2008 году супруги развелись. После этого Басков прервал общение с сыном и даже подписал документ, в котором разрешал ребёнку носить фамилию жены.

Официальная причина, по которой Басков не общается с сыном, не разглашается. Среди различных версий — запрет со стороны жены и прямой ультиматум от её отца. По слухам, Борис Шпигель напрямую пригрозил Баскову карьерными сложностями.

Николай Басков дал интервью, за которое пришлось извиняться

Одним из самых эпатажных моментов в карьере Николая Баскова стало интервью, которое артист дал журналу Rolling Stone в 2006 году. Особенностью беседы стало то, что артист, обычно не пьющий, выпил на пару с двумя журналистами почти четыре литра разного алкоголя. Интервью было опубликовано без правок, и в нём можно было легко отследить степень опьянения народного артиста.

Отвечая на различные вопросы, Басков нелестно отозвался об оперной певице Галине Вишневской, поп-группе «Иванушки International» и продюсере Рашиде Дайрабаеве. Помимо этого, артист в красках описывал отношения с супругой и охотно делился подробностями их интимной жизни.

Анекдот знаете? Попадают «Иванушки», не дай Бог, в автокатастрофу. Подходит к ним апостол и спрашивает: «Вы кто?» «Музыканты», — отвечают. «Ой, музыканты! Это в ад, в ад, в ад. Вы кто, группа или что там?» Они говорят: «Мы — “Иванушки International”. «А, “Иванушки”, да какие ж вы музыканты? Идите в рай!» Есть артисты настоящие, а есть артисты «сделанные» — это самое ужасное.

После того как интервью было опубликовано, Басков публично извинился за неаккуратные высказывания. Когда издание «Комсомольская правда» связалось с протрезвевшим артистом, он принёс извинения всем, кого мог оскорбить, и признался, что его мысли во время интервью «совершенно путались». Невзирая на скандал, Басков пожелал Rolling Stone славы и процветания, сравнив случай с историей Памелы Андерсон и Томми Ли, выложивших в интернет совместное эротическое видео.

В дискографии Николая Баскова есть альбом духовной музыки

9 октября 2018 года Басков представил на суд публики альбом «Верую», ставший для артиста своего рода творческим экспериментом. Основу пластинки составили духовные песни, созданные поэтессой Ириной Лебедевой и главным автором поп-группы «Винтаж» Алексеем Романовым.

Всего в альбом «Верую» вошло 17 песен, получивших названия «Всесильный Бог», «Христос Воскрес», «Голгофа», «Я посылаю вам любовь» и так далее. По словам Баскова, во время работы над пластинкой он подробно изучил Библию и сумел «напитать свою духовную оболочку». В 2023-м певец признавался, что считает альбом «своим главным достижением».

Николай Басков сохраняет молодость с помощью пиявок

Николаю Баскову исполнилось 49 лет, но на его лице до сих пор не появляются признаки старения. Сплетники и жёлтая пресса не раз предполагали, что артист обращался за помощью к пластическим хирургам по примеру своего товарища Филиппа Киркорова, но Басков всегда опровергал эти слухи. В интервью «Учительской газете» в сентябре 2023-го артист объяснил, что секрет его молодости заключается в «прекрасном дедовском способе» — пиявках. Басков подчеркнул, что этот метод особенно хорош после пережитого коронавируса.

Пиявки ведь разжижают кровь, да и вообще впрыскивают более 17 микроэлементов, которых нет больше нигде в природе.

Также Басков принимает гуминовый комплекс, состоящий из органических соединений, добываемых из торфа, угля и сапропеля. Считается, что регулярный приём комплекса позволяет выводить из организма токсичные вещества, а также улучшает работу иммунитета и желудочно-кишечного тракта.

Что на самом деле лечат пиявки

Филипп Киркоров предложил Николаю Баскову совместное захоронение

Среди всех современных эстрадных артистов наиболее тёплые отношения Басков поддерживает с «королём российской поп-музыки» Филиппом Киркоровым. Как артисты рассказывали в эфире передачи «Вечерний Ургант» в сентябре 2018-го, их знакомство состоялось после участия Баскова в программе «Музыкальный ринг» в 1999-м. Увидев выступление молодого певца, Киркоров похвалил его внешность и талант, но предположил, что Баскову не удастся построить карьеру в музыке. Впоследствии артист объяснил это тем, что такому «светлому и чистому мальчику» не удастся пробиться в шоу-бизнес.

Дружба между Киркоровым и Басковым зародилась значительно позже: в 2008 году. Оба певца отдыхали в Ялте и волей судеб оказались на одной водной ватрушке. В момент эмоционального напряжения Киркоров вцепился в Баскова и взял с него клятву «пронести их дружбу до последнего вздоха». Основным аргументом для короля российской эстрады стало то, что они оба — два великих артиста, которые не могут не дружить.

В том же 2018 году у Баскова и Киркорова вышел провокационный клип Ibiza. Ролик не в полной мере соответствует содержанию трека: хотя в тексте рассказывается о девушке, повстречавшей возлюбленного, в клипе Киркоров и Басков соперничают, подкладывая друг другу различные подлянки. В ролике Басков подговаривает некрасивую женщину напасть на исполнителя хита «Зайка моя» с поцелуями. Обозлённый Киркоров травит соперника козьим молоком, при этом козла артист доит сам. Басков сталкивается с приступом диареи, бежит в мобильный туалет, но Киркоров толкает кабинку, и на исполнителя хита «Золотая чаша» льются нечистоты.

Консервативная публика не оценила полёт фантазии артистов, поэтому Баскову и Киркорову пришлось выпустить клип-извинение. Правда, и в нём музыканты подшучивали над недовольными фанатами и клялись, что сделали это «исключительно ради искусства». Киркоров несколько раз подчеркнул, что не касался козла в интимных частях тела.

Крепкая дружба, полная шуток, скандалов и взаимных подколов, привела к тому, что Киркоров пожелал быть захороненным рядом с Басковым. Об этом последний признался в эфире программы «Привет, Андрей!» в 2022 году. По словам артиста, таким образом Киркоров хотел позаботиться о поклонниках, которые смогут приходить на могилу сразу к двум великим исполнителям.

