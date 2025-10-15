Wildways, МУККА и Тося Чайкина дадут необычный бесплатный рок-концерт

29 октября музыкальный сервис Звук проведёт очередной экспериментальный концерт «Сила Звука» для своих пользователей, где артисты исполняют свои хиты в альтернативных жанрах. В этот раз мероприятие будет посвящено магии рока, посетителей ждут атмосфера мистики и дарк-рок-аранжировки популярных композиций.

© wildwaysofficial.com

Группа Wildways

Концерт пройдёт в клубе «Оригинал». В лайнапе мероприятия gotlibgotlibgotlib (сайд-проект Славы Марлоу), Wildways, МУККА, Тося Чайкина, Glukoza, Lizer, «Молодость Внутри», я про рок, Куок, а также секретный гость.

Желающим попасть на «Силу Звука» нужно слушать специальный плейлист в Звуке. Победители будут выбраны рандомайзером и получат приглашения на электронную почту, указанную при регистрации в сервисе.

Мероприятие начнётся в 19:00, с полными правилами конкурса можно ознакомиться по ссылке.

