Киркоров вступился за свою протеже Margo в ответ на критику Пригожина

Народный артист России Филипп Киркоров заявил, что не обижается на музыкального продюсера Иосифа Пригожина, ранее раскритиковавшего артистку Margo. Певец сравнил свою подопечную с Мадонной, в которую тоже никто не верил.

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Margo и Филипп Киркоров на гала-ужине Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2025».

Киркоров отметил, что у Пригожина «всегда своё мнение на всё» и так было все 30 лет, что они знакомы. Об этом артист заявил Пятому каналу на финале конкурса «Музыкастинг 8.0» на «Новом Радио».

«В Мадонну по большому счёту никто не верил. Она не Уитни Хьюстон как певица, не бог весть какая красавица, но она своим трудом взяла, измором покорила весь мир. Margo — у неё очень много общего с Мадонной. Она очень много работает, очень много трудится. Да, она провоцирует, она раздражитель, но к ней равнодушных нет», — считает Киркоров.

По мнению короля отечественной эстрады, его подопечная пользуется популярностью у молодёжи, в том числе среди детей высокого начальства. Артист подчеркнул, что пусть дети лучше «кукарекают, чем бегают по подворотням».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин раскритиковал совместный трек Margo и американского рэпера Lil Pump под названием «Кукареку». «Эпатаж есть, а материала нет. Вы будете ходить и кукарекать? Вы что, петушки, что ли?» — высказался Пригожин.

Кукарекающая Мадонна: кто такая протеже Киркорова Margo