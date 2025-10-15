Новый альбом Брайана Ино будет транслироваться в космос

Эмбиент-музыкант Брайан Ино и англо-американская художница-концептуалист и композитор Бити Вулф выпускают 15 октября альбом Liminal. С помощью нобелевского лауреата, физика доктора Роберта Уилсона они собираются транслировать запись в космос.

© Christoph Soeder/dpa/www.globallookpress.com

Трансляция будет осуществляться через рупорно-параболическую антенну в Холмдейле в Кроуфорд-Парке, штат Нью-Джерси. Антенна была построена компанией Bell Laboratories в 1959 году и сыграла решающую роль в открытии реликтового излучения, что подтвердило теорию Большого взрыва.

«Эта музыка для нас словно исследование новых территорий, воображаемые миры будущего, в которых мы хотим жить, — слова Ино передаёт Louder. — Поэтому нам показалось уместным транслировать её в неизведанное, в тёмную материю».

Ино и Вулф называют Liminal музыкой тёмной материи. В этом году они также выпустили альбомы-предшественники, Luminal с музыкой сновидений и Lateral с космической музыкой.

