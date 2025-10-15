Материал создан совместно со
Песня Валерии прошла отборочный этап престижной американской премии «Грэмми»
Композиция российской певицы Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап американской музыкальной премии «Грэмми».
«Моя песня "Исцелю" из одноимённого альбома прошла отборочный этап премии "Грэмми". Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии», — написала артистка в своём Telegram-канале.
Трек поборется за попадание в номинацию на лучшую аранжировку для инструментов и вокала.
Певица поблагодарила исполнительного продюсера трека, своего сына Артемия, а также саунд-продюсера и аранжировщика Эдуарда-Андрея Платона, который и направил трек на премию.
