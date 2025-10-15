Песня Валерии прошла отборочный этап престижной американской премии «Грэмми»

Композиция российской певицы Валерии «Исцелю» прошла отборочный этап американской музыкальной премии «Грэмми».

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

«Моя песня "Исцелю" из одноимённого альбома прошла отборочный этап премии "Грэмми". Это означает, что десятки тысяч музыкантов отправили свои работы, а наш трек попал в число тех, за кого академики будут голосовать для отбора кандидатов в номинации премии», — написала артистка в своём Telegram-канале.

Трек поборется за попадание в номинацию на лучшую аранжировку для инструментов и вокала.

Певица поблагодарила исполнительного продюсера трека, своего сына Артемия, а также саунд-продюсера и аранжировщика Эдуарда-Андрея Платона, который и направил трек на премию.

