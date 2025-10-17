Валерия поборется за «Грэмми»: как российские артисты отбираются на премию

В лонг-лист престижной американской премии «Грэмми» вошли песня «Исцелю» Валерии и альбом Samsara Passengers от Øneheart, Dean Korso и leadwave. «Рамблер» пообщался с артистами и выяснил, каким образом музыка попадает в голосование на «Грэмми».

© Соцсети Валерии

Как альбом Samsara Passengers попал в лонг-лист «Грэмми»

Над альбомом Samsara Passengers, написанном в жанре эмбиент, работали 19-летний музыкант Дмитрий Волынкин, известный под псевдонимом Øneheart, его отец Илья Волынкин (leadwave) и композитор Константин Корсаков (Dean Korso). Øneheart, несмотря на свой юный возраст, является одним из самых прослушиваемых российских артистов на зарубежных стримингах. В июле он получил двойную платиновую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA) за свой трек snowfall, созданный с reidenshi.

Выход Samsara Passengers состоялся 22 августа. Концепция лонгплея — путешествие через всю человеческую жизнь. Каждый из 12 треков показывает определённый этап развития: от момента, предшествующего рождению, до смерти. В музыкальном плане артисты вышли за рамки традиционного эмбиента, так как в привычные электронные структуры они добавили партии этнических инструментов.

Альбом участвует в голосовании в категории «Лучший альбом в стиле нью-эйдж, эмбиент или песнопение». Как объяснил Dean Korso в беседе с «Рамблером», за организацию премии «Грэмми» отвечает Национальная академия искусства и звукозаписи. Иногда её называют просто «Академией звукозаписи». Право подавать музыкальные работы на рассмотрение есть у всех участников Академии, а голосовать — не у всех. Сами артисты, если они не входят в состав организации, отправлять музыку для участия в отборе на «Грэмми» не могут.

© Kurate Music

Поскольку Dean Korso уже пятый год является голосующим членом Академии звукозаписи, он может сам подавать работы на рассмотрение. В 2024-м он так и сделал с альбомом Midnight Journey, записанным им совместно с Øneheart и Antent. В этом году, как Dean Korso рассказал «Рамблеру», этим вопросом занималась компания Downtown Music, отвечавшая за дистрибуцию пластинки.

На первом этапе музыка проходила отбор, где её проверяли на соответствие критериям. В этом году до голосования могли быть допущены релизы, представленные в период с 31 августа 2024 года по 30 августа 2025-го. Музыка также была обязана соответствовать стилистике жанра своей категории. Помимо этого, материал должен был иметь качественное звучание.

В итоговую номинацию попадают пять работ, набравших большее количество голосов. Окажется ли среди них альбом Samsara Passengers, станет известно 7 ноября. После объявления результатов пройдёт второй круг голосования, который определит победителей «Грэмми».

Dean Korso рассказал, что в этом году произошло важное нововведение. Если раньше голосующим членам Академии отправляли списки претендентов в алфавитном порядке, то в 2025-м каждый получает индивидуально проранжированный перечень.

Было много жалоб, что незаслуженное внимание получают те артисты, альбомы и синглы, которые начинаются на букву А. Голосующие должны прослушать тысячи треков, поэтому некоторые и вовсе не доходят до конца списка. Теперь очерёдность претендентов у всех разная. Посмотрим, как это будет работать. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Как Øneheart и Dean Korso оценивают свои шансы на попадание в номинацию

В беседе с «Рамблером» Øneheart признался, что не хочет делать никаких ставок.

Скажу лишь, что мы проделали очень много работы над альбомом, которая продолжается и по сей день.

Dean Korso тоже считает, что оценивать шансы всегда очень сложно, особенно если это касается вашей личной работы.

Конечно, вам нравится продукт, который вы создали, поэтому вам кажется, что он должен победить, но это не всегда так. Здесь очень многое зависит от того, кто ещё участвует в вашей категории. Допустим, в этом году в нашу номинацию подались также Brian Eno, Röyksopp, Ólafur Arnalds и ряд других серьёзных музыкантов. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Константин Корсаков добавил, что стать номинантом может и неизвестный музыкант, если он соберёт большое количество голосов. Композитор также поделился принципом, которым он всегда руководствуется.

Чтобы была возможность, нужно участвовать. Если вы не участвуете, тогда вы точно не попадёте в номинацию. Но если ежегодно подаваться, совершенствоваться, то вполне возможно, что когда-нибудь вы добьётесь желаемого результата. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Как Валерия попала в лонг-лист «Грэмми»

Песня Валерии «Исцелю» из её последнего одноимённого альбома попала в лонг-лист номинации на лучшую аранжировку вокала и инструментала. Так как сама артистка или её муж продюсер Иосиф Пригожин подать заявку на «Грэмми» не могли, этим занимался саунд-продюсер и аранжировщик композиции Andy Platon.

Трек также проходил отборочный этап, во время которого «Исцелю» проверяли на соответствие критериям категории и качество звучания.

В беседе со «Звездачом» Валерия призналась, что для неё эта новость стала неожиданностью: «Узнала я это из интернета, когда бегала на дорожке. Листала новости, чтоб не скучно было. Я аж чуть не упала с этой беговой дорожки». По словам певицы, её трек «Исцелю» стал первой песней на русском языке, попавшей в голосование на «Грэмми».

Иосиф Пригожин в разговоре с изданием «Аргументы и факты» заявил, что для них это большая радость: «Дай бог, чтобы мы прошли дальше. Знаете, как правило, у победы много отцов, а у предвестника победы, если стараешься добиться успеха, много завистников. Люди могут помешать нашей радости как угодно, хоть анонимными письмами. Поэтому — как будет, так будет».

***

Попадание в лонг-лист «Грэмми» означает, что музыка прошла предварительный отбор и была представлена на дальнейшее голосование членам «Академии звукозаписи». Попадут ли работы Øneheart, Dean Korso, leadwave и Валерии в сами номинации, станет известно 7 ноября.

