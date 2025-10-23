Бэтмен-Жириновский и рэп про коня: кто из политиков занимался музыкой

Политики, которых привычнее всего видеть в формальной обстановке, иногда удивляют своими увлечениями. Владимир Жириновский однажды для выступления сменил деловой костюм на образ Бэтмена, бывший президент Туркменистана посвятил трек своему коню, а Билл Клинтон сыграл на саксофоне на собственной инаугурации. Об этих и других политических деятелях, увлекающихся музыкой, читайте в статье «Рамблера».

© Борис Приходько/РИА Новости

Хавьер Милей

Президент Аргентины

В конце 2023 года президентом Аргентины стал Хавьер Милей, известный своими эпатажными поступками. Например, во время предвыборных встреч он появлялся с бензопилой, что символизировало планируемое им сокращение расходов. В октябре 2025-го Милей вновь попал в заголовки газет из-за эксцентричного поведения. Во время презентации своей книги «Строительство чуда» он решил устроить рок-концерт, за которым из зала наблюдали 15 тысяч человек. Шоу также транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению.

Милей исполнил девять рок-каверов, в том числе на песни Demoliendo Hoteles Чарли Гарсии и Libre Нино Браво. Таким образом он хотел приободрить своих сторонников перед предстоящими парламентскими выборами. Милей не избежал критики от оппозиции, заявившей, что президент не в курсе экономических проблем в стране и живёт в отрыве от реальности.

Хотя Хавьер Милей выступал на такой крупной площадке впервые, музыкой он занимается давно. Ещё во времена своей юности он был участником группы Everest, которая в основном исполняла каверы на песни The Rolling Stones.

© Will Oliver/Pool/globallookpress.com

Бывший председатель Либерально-демократической партии России

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский не боялся выйти на сцену с юмористическими песенными номерами. Не мешало ему и отсутствие выдающихся вокальных навыков. В своей привычной манере политик не пел, а просто декламировал слова композиций. Например, в 2004 году он выступал в эфире телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» с группой «Отпетые мошенники». Тогда Жириновский в образе Бэтмена эмоционально высказался о проблемах страны. В 2004-м политик исполнил песню «Если бы я был султан» из советской комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». В новой версии он рассуждал о женщинах и законах.

<img class="" src=""/>

Владимир Жириновский также выпустил несколько дисков с песнями. Последний из них под названием «Для тех, кто в пробках» был представлен в 2011 году.

Бывший президент Казахстана

Первый президент Казахстана с детства был окружён музыкой, ведь все члены его семьи любили петь. Сам Нурсултан Назарбаев умеет играть на гитаре и домбре, народном казахском инструменте.

Политик стал соавтором нескольких песен. Обычно музыку к ним писали профессиональные композиторы, а Нурсултан Назарбаев отвечал за текст. Среди песен первого главы Казахстана — «Үшқоңыр», посвящённая его родным местам, «Елім менің» («Мой народ») — об обретении Казахстаном независимости и другие. Он также стал соавтором текста гимна Казахстана 2006 года.

В 2019 году Нурсултан Назарбаев написал песню о своей Родине и выложил в соцсети клип на неё. В ролике можно увидеть, как бывший президент гуляет по полям и напевает композицию. «Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землёй, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло моё детство, здесь мои корни», — написал под видео Нурсултан Назарбаев.

<img class="" src=""/>

Бывший президент Туркменистана, председатель Народного совета Туркменистана (Халк Маслахаты)

Тяжело найти хобби, которое не опробовал бы бывший президент Туркменистана. Он увлекался карате, тхэквондо, дрифтингом, стрельбой, верховой ездой и другими не менее интересными занятиями. Не обошёл своим вниманием он и музыку.

Гурбангулы Бердымухамедов в основном сочиняет патриотические песни, в которых отражается его любовь к родной земле. Песня на его стихи Öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan! («Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан!») даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, так как одновременно её исполнили 4166 человек.

Гурбангулы Бердымухамедов также создавал треки в стиле рэп. В этом жанре в 2019 году он выпустил песню про своего ахалтекинского жеребёнка по прозвищу Ровач (Благополучный). Музыку к композиции написал внук бывшего президента Туркменистана Керимгулы. На трек также вышел клип. В нём бывший президент в солнечных очках исполняет песню, стоя за диджейским пультом.

© Антон Денисов/РИА Новости

Полад Бюльбюль оглы

Бывший министр культуры Азербайджана, экс-посол Азербайджана в России

Сначала Полад Бюльбюль оглы добился успеха на музыкальном поприще и уже затем пошёл в политику. Уже к 17 годам он написал свои первые композиции: «Песня о Москве», «Песня о Сумгаите» и другие. В это же время он сочинил несколько композиций для своего друга детства Муслима Магомаева. В разные годы его музыкальные произведения также исполняли Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Сенчина и другие.

Полад Бюльбюль оглы обладал уникальным стилем, в котором сочетались традиционные азербайджанские мотивы с элементами эстрадной и поп-музыки. Среди его известных песен — «Позвони», «Как жили мы, борясь», «Мой Азербайджан», «Шейк», «Долалай» и другие. Он также был автором симфонических произведений и музыки к кинофильмам.

В 1988 году Полад Бюльбюль оглы стал министром культуры Азербайджанской ССР. После обретения государством независимости он занял идентичный пост в Азербайджане. В 2006-м он покинул эту должность и переехал в Москву, куда был назначен послом.

Бывший президент США

Частью публичного имиджа 42-го президента США Билла Клинтона стал саксофон. Ещё в школе он играл в джаз-бандах и даже подумывал стать профессиональным музыкантом.

Придя в политику, Клинтон не забыл о своём увлечении. В 1993 году он сыграл на саксофоне на собственной инаугурации. После этого он не раз выступал в качестве музыканта на различных церемониях. Впоследствии у Билла Клинтона образовалась целая коллекция саксофонов, подаренных ему другими политиками.

Официальный представитель МИД России

Российский дипломат Мария Захарова свои эмоции и впечатления часто воплощает в стихах, текстах песен и музыке. Её талант ценят известные представители российского шоу-бизнеса. Например, Любовь Успенская выпустила несколько шлягеров, написанных Захаровой. Среди них — «Я слишком тебя любила», «Сила моя со мной» и «Мольба». Композиции на стихи Марии Захаровой также исполняли Валерия и Максим Фадеев («До предела»), Катя Лель («Сполна»), Зара («За тебя, любимый»), Александр Коган («Я ищу тебя») и другие. В 2022 году Захарова даже сочинила трек на английском для Люси Чеботиной. Он получил название June Song.

В беседе с «Московским комсомольцем» в 2018 году Мария Захарова призналась, что не пишет на заказ, а также никогда не берёт гонорары за свои стихи. «Я не поэт-песенник, не человек из шоу-бизнеса. Я чувствую, выплёскиваю свои эмоции, и у меня получается», — рассказала официальный представитель МИД России.

Цой, Боуи, Гранде: музыканты, неожиданно ставшие неплохими актёрами