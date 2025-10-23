Бэтмен-Жириновский и рэп про коня: кто из политиков занимался музыкой
Политики, которых привычнее всего видеть в формальной обстановке, иногда удивляют своими увлечениями. Владимир Жириновский однажды для выступления сменил деловой костюм на образ Бэтмена, бывший президент Туркменистана посвятил трек своему коню, а Билл Клинтон сыграл на саксофоне на собственной инаугурации. Об этих и других политических деятелях, увлекающихся музыкой, читайте в статье «Рамблера».
Хавьер Милей
Президент Аргентины
В конце 2023 года президентом Аргентины стал Хавьер Милей, известный своими эпатажными поступками. Например, во время предвыборных встреч он появлялся с бензопилой, что символизировало планируемое им сокращение расходов. В октябре 2025-го Милей вновь попал в заголовки газет из-за эксцентричного поведения. Во время презентации своей книги «Строительство чуда» он решил устроить рок-концерт, за которым из зала наблюдали 15 тысяч человек. Шоу также транслировалось в прямом эфире по государственному телевидению.
Милей исполнил девять рок-каверов, в том числе на песни Demoliendo Hoteles Чарли Гарсии и Libre Нино Браво. Таким образом он хотел приободрить своих сторонников перед предстоящими парламентскими выборами. Милей не избежал критики от оппозиции, заявившей, что президент не в курсе экономических проблем в стране и живёт в отрыве от реальности.
Хотя Хавьер Милей выступал на такой крупной площадке впервые, музыкой он занимается давно. Ещё во времена своей юности он был участником группы Everest, которая в основном исполняла каверы на песни The Rolling Stones.
Владимир Жириновский
Бывший председатель Либерально-демократической партии России
Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский не боялся выйти на сцену с юмористическими песенными номерами. Не мешало ему и отсутствие выдающихся вокальных навыков. В своей привычной манере политик не пел, а просто декламировал слова композиций. Например, в 2004 году он выступал в эфире телепередачи «Новогодняя ночь на Первом канале» с группой «Отпетые мошенники». Тогда Жириновский в образе Бэтмена эмоционально высказался о проблемах страны. В 2004-м политик исполнил песню «Если бы я был султан» из советской комедии «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». В новой версии он рассуждал о женщинах и законах.
Владимир Жириновский также выпустил несколько дисков с песнями. Последний из них под названием «Для тех, кто в пробках» был представлен в 2011 году.
Нурсултан Назарбаев
Бывший президент Казахстана
Первый президент Казахстана с детства был окружён музыкой, ведь все члены его семьи любили петь. Сам Нурсултан Назарбаев умеет играть на гитаре и домбре, народном казахском инструменте.
Политик стал соавтором нескольких песен. Обычно музыку к ним писали профессиональные композиторы, а Нурсултан Назарбаев отвечал за текст. Среди песен первого главы Казахстана — «Үшқоңыр», посвящённая его родным местам, «Елім менің» («Мой народ») — об обретении Казахстаном независимости и другие. Он также стал соавтором текста гимна Казахстана 2006 года.
В 2019 году Нурсултан Назарбаев написал песню о своей Родине и выложил в соцсети клип на неё. В ролике можно увидеть, как бывший президент гуляет по полям и напевает композицию. «Я побывал во многих странах. Но ни одна из них не сравнится с моей родной казахской землёй, с тремя холмами у подножия Алатау. Здесь прошло моё детство, здесь мои корни», — написал под видео Нурсултан Назарбаев.
Гурбангулы Бердымухамедов
Бывший президент Туркменистана, председатель Народного совета Туркменистана (Халк Маслахаты)
Тяжело найти хобби, которое не опробовал бы бывший президент Туркменистана. Он увлекался карате, тхэквондо, дрифтингом, стрельбой, верховой ездой и другими не менее интересными занятиями. Не обошёл своим вниманием он и музыку.
Гурбангулы Бердымухамедов в основном сочиняет патриотические песни, в которых отражается его любовь к родной земле. Песня на его стихи Öňe, diňe öňe, jan Watanym Türkmenistan! («Вперёд, вперёд, только вперёд, край родной Туркменистан!») даже попала в Книгу рекордов Гиннесса, так как одновременно её исполнили 4166 человек.
Гурбангулы Бердымухамедов также создавал треки в стиле рэп. В этом жанре в 2019 году он выпустил песню про своего ахалтекинского жеребёнка по прозвищу Ровач (Благополучный). Музыку к композиции написал внук бывшего президента Туркменистана Керимгулы. На трек также вышел клип. В нём бывший президент в солнечных очках исполняет песню, стоя за диджейским пультом.
Полад Бюльбюль оглы
Бывший министр культуры Азербайджана, экс-посол Азербайджана в России
Сначала Полад Бюльбюль оглы добился успеха на музыкальном поприще и уже затем пошёл в политику. Уже к 17 годам он написал свои первые композиции: «Песня о Москве», «Песня о Сумгаите» и другие. В это же время он сочинил несколько композиций для своего друга детства Муслима Магомаева. В разные годы его музыкальные произведения также исполняли Иосиф Кобзон, Лев Лещенко, Людмила Сенчина и другие.
Полад Бюльбюль оглы обладал уникальным стилем, в котором сочетались традиционные азербайджанские мотивы с элементами эстрадной и поп-музыки. Среди его известных песен — «Позвони», «Как жили мы, борясь», «Мой Азербайджан», «Шейк», «Долалай» и другие. Он также был автором симфонических произведений и музыки к кинофильмам.
В 1988 году Полад Бюльбюль оглы стал министром культуры Азербайджанской ССР. После обретения государством независимости он занял идентичный пост в Азербайджане. В 2006-м он покинул эту должность и переехал в Москву, куда был назначен послом.
Билл Клинтон
Бывший президент США
Частью публичного имиджа 42-го президента США Билла Клинтона стал саксофон. Ещё в школе он играл в джаз-бандах и даже подумывал стать профессиональным музыкантом.
Придя в политику, Клинтон не забыл о своём увлечении. В 1993 году он сыграл на саксофоне на собственной инаугурации. После этого он не раз выступал в качестве музыканта на различных церемониях. Впоследствии у Билла Клинтона образовалась целая коллекция саксофонов, подаренных ему другими политиками.
Мария Захарова
Официальный представитель МИД России
Российский дипломат Мария Захарова свои эмоции и впечатления часто воплощает в стихах, текстах песен и музыке. Её талант ценят известные представители российского шоу-бизнеса. Например, Любовь Успенская выпустила несколько шлягеров, написанных Захаровой. Среди них — «Я слишком тебя любила», «Сила моя со мной» и «Мольба». Композиции на стихи Марии Захаровой также исполняли Валерия и Максим Фадеев («До предела»), Катя Лель («Сполна»), Зара («За тебя, любимый»), Александр Коган («Я ищу тебя») и другие. В 2022 году Захарова даже сочинила трек на английском для Люси Чеботиной. Он получил название June Song.
В беседе с «Московским комсомольцем» в 2018 году Мария Захарова призналась, что не пишет на заказ, а также никогда не берёт гонорары за свои стихи. «Я не поэт-песенник, не человек из шоу-бизнеса. Я чувствую, выплёскиваю свои эмоции, и у меня получается», — рассказала официальный представитель МИД России.
