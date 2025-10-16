Американская группа Hollywood Undead отменила концерты в России

Американская рок-рэп-группа Hollywood Undead отменила концерты в России, которые были запланированы на 28 мая в Москве на «ВТБ Арене» и 30 мая в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

© Igor Vidyashev/globallookpress.com

«С огромным сожалением сообщаем, что в последний момент, перед выходом в продажу, под давлением общественности Hollywood Undead приняли решение отложить свой визит в Россию. Группа очень расстроена, что, несмотря на огромное желание выступить перед фанатами, в настоящее время обстоятельства мешают это сделать. Видимо, правильный момент ещё не настал», — сообщается в официальном Telegram-канале концертного агентства «Мельница», которое организовывало приезд коллектива.

Билеты должны были поступить в продажу 16 октября.

Hollywood Undead были основаны в 2005 году и выпустили восемь альбомов и три мини-альбома. В своём творчестве коллектив сочетает такие жанры, как рэп, рок, ню-метал и электроника.

