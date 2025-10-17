Суд с матерью, конфликт с Трампом: о чём молчит Эминем

17 октября рэперу Маршаллу Брюсу Мэтерсу III, известному под псевдонимом Эминем, исполняется 53 года. «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из его биографии и рассказывает, из-за чего мать Эминема подавала на него в суд, почему его допрашивала секретная служба США и какая гениальная идея ему пришла в туалете.

В детстве Эминема избили так, что у него началось кровоизлияние в мозг

Детство у Маршалла, как и у большинства представителей рэпа, было тяжёлым. Почти сразу же после его рождения отец ушёл из семьи, а у матери просто не было денег. В конечном счёте они осели в пригороде Детройта, где жило преимущественно афроамериканское население.

Будучи белой вороной, Маршалл часто становился жертвой нападок других детей. Особенно ему доставалось от хулигана Д’Анджело Бейли, который однажды ударил его так сильно, что девятилетний Маршалл отлетел в сугроб и упал в обморок. У будущего рэпера началось кровоизлияние в мозг. Из-за этого он в течение пяти дней то приходил в сознание, то терял его.

Школьные издевательства стали основой для трека Brain Damage, вошедшего во второй студийный альбом Эминема The Slim Shady LP (1999). «Я был в четвёртом классе, а он в шестом. Всё в песне — правда», — признавался артист в интервью для Rolling Stone в 1999-м. Издание также запросило комментарий у обидчика Маршалла — Д’Анджело Бейли.

«Он был тем, кого мы обычно задирали. У нас была целая компания из тех, кто его донимал. Ну знаете, хулиганские штучки. Мы веселились. Иногда он давал сдачи — зависело от того, в каком он был настроении», — рассказал Бейли Rolling Stone.

Эминем трижды оставался в девятом классе

У Эминема не складывалось с учёбой. Он три раза проваливал выпускные экзамены в девятом классе. Всё закончилось тем, что в 17 лет его выгнали из средней школы Линкольна.

На этом Маршалл оставил свои попытки получить образование. Вероятно, его это не сильно беспокоило, ведь уже с 14 лет он начал читать рэп со своим другом Майком Руби. Тогда он называл себя M&M. Позже этот псевдоним преобразился в Эминем.

Мать Эминема подала на него в суд

Сложные отношения с матерью Дебби Нельсон стали одним из главных источников вдохновения для Эминема. Когда рэпер дорвался до сцены, он решил публично обвинить свою мать во всех грехах.

В 1999 году Эминем выпустил трек My name is, в котором заявил, что у Дебби зависимость. Она отмалчиваться не стала и подала на сына иск в суд на сумму 10 миллионов долларов за клевету. Ей даже удалось выиграть дело, правда, получила она всего 25 тысяч долларов, большую часть из которых отдала адвокатам.

Негативные высказывания Эминема о Дебби можно также услышать в песнях «Kill You», «My Mom», «Marshall Mathers», «Cleanin’ Out My Closet» и других. В клипе на последний трек рэпер даже показал, как копает для матери могилу.

В 2007 году Дебби Нельсон выпустила книгу «Мой сын Маршалл, мой сын Эминем», в которой попыталась рассказать свою правду. По её словам, Эминем много врал, чтобы добиться популярности.

Спустя годы они всё-таки помирились. Это событие отразилось в треке Эминема Headlights, выпущенном в 2013-м. В 2024 году Дебби Нельсон скончалась от продолжительной борьбы с раком лёгких.

Эминем придумал альтер эго Slim Shady, сидя на унитазе

В 2008 году в радиопрограмме Newsbeat от BBC Эминем признался, что идея назвать себя Slim Shady пришла к нему в туалете. В переводе с английского slim означает «стройный», а shady — «сомнительный, подозрительный».

Сидел я как-то в туалете, на выходе получилось много хорошего материала. Тогда и возникло это имя. Я был довольно худым и подумал, что, возможно, должно быть что-то вроде slim. И почему-то затем в голове всплыло Slim Shady, и я тут же придумал штук 20 рифм.

Разочаровавшись провалом своего дебютного альбома Infinite, Эминем придумал себе агрессивную вторую личность — Slim Shady. Впервые это альтер эго появилось в его мини-альбоме Slim Shady EP, выпущенном в 1997 году. Тексты песен рэпера в тот момент кардинально изменились. Они наполнились описаниями насилия, секса и непристойностей. Не удивительно, что именно эта пластинка обратила на себя внимание людей из индустрии.

Эминем прочитал полностью только одну книгу — автобиографию другого рэпера

В 2011 году в интервью Rolling Stone Эминем признался, что никогда не увлекался литературой. Единственной книгой, которую он прочитал от корки до корки, стала автобиография американского рэпера LL Cool J «I Make My Own Rules». Тот выпустил её в 1997-м.

В беседе с изданием Эминем добавил, что «помешан на комиксах», но литературой их не считает.

Отсутствие чтения не мешает Маршаллу придумывать сложную лирику. Платформа Musixmatch, работающая с текстами песен, провела исследование в 2015 году. Было выяснено, что Эминем в своих треках использовал 8818 уникальных слов. Этот результат был занесён в Книгу рекордов Гиннесса, которая назвала его артистом с самым большим словарным запасом.

О своей тяге к заучиванию новых слов он рассказал в беседе с Rolling Stone.

Думаю, всё дело в умении слушать и впитывать как губка. Я полный ноль в математике. Ужасен в обществознании. Но английский язык мне всегда давался легко, и в моём словарном запасе всегда было много слов. Даже сейчас: я могу не знать значения какого-то слова, но если услышу, как его произносят, и оно покажется мне интересным — я тут же поищу его значение.

Эминема допрашивала секретная служба США

В 2018 году секретной службе США пришлось вызвать Эминема на допрос. Об этом написало издание BBC. Причиной послужили противоречивые строчки из его трека Framed.

Во втором куплете рэпер задаётся вопросом, почему в его багажнике оказалась Иванка Трамп, дочь президента Дональда Трампа. К тому же артист в песне называет девушку «глупой маленькой блондиночкой». Учитывая, что в композиции Эминем выступает в роли сумасшедшего маньяка-убийцы, неудивительно, что им заинтересовались люди из специальных органов.

Музыканта проверили на наличие связи с терроризмом. Когда секретная служба удостоверилась, что рэпер не хочет навредить американскому лидеру, дело было приостановлено.

Эминем стал первым рэпером, получившим «Оскар», но церемонию он проспал

В 2002 году на большие экраны вышел фильм «Восьмая миля», главную роль в котором сыграл Эминем. Фильм частично повторяет его биографию. В центре сюжета картины находится белый рэпер из Детройта по имени Джимми Смит — младший, пытающийся добиться славы.

Специально для «Восьмой мили» Эминем написал трек Lose Yourself, который выиграл «Оскар» за лучшую оригинальную песню. Таким образом Маршалл Брюс Мэтерс III стал первым рэп-исполнителем, получившим эту награду. Правда, на вручение статуэток он не явился.

Спустя 17 лет в беседе с Variety артист рассказал, что и не думал, будто у него есть шанс на победу. Поэтому он решил провести вечер дома и поспать, так как его дочери Хейли нужно было рано вставать в школу.

Я был потрясен тем, что победил. Тогда я, кажется, даже не до конца понимал, что за песню можно получить «Оскар». Я помню, что был немного в недоумении, почему меня вообще номинировали, потому что в моём детском представлении «Оскар» был другим миром.

