Mona выпустила клип на вирусную песню «Иордан»

Певица Дарья Кустовская, выступающая под псевдонимом Mona, представила музыкальное видео на песню «Иордан», которая не покидает топы российских чартов. Песня вошла в прошлогодний альбом артистки «Дневник памяти».

© Mona/VK

Режиссёром клипа выступила Саша Сахарная, арт-директор Mona. Ранее она работала с Saluki, Pharaoh, Big Baby Tape, Элджеем и другими артистами.

Большая часть съёмок клипа «Иордан» проходила на природе. Ролик начинается с проведения обряда. Мистическая атмосфера сохраняется на протяжении всего видео. В клипе Mona водит хороводы с танцорами и перемещается по загадочному лесу. В клипе также присутствует песочная анимация.

