Александр Маршал получил орден «За заслуги в культуре и искусстве»

Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги в культуре и искусстве» рок-музыканта Александра Минькова, выступающего под псевдонимом Александр Маршал.

© Ilya Moskovets/globallookpress.com

Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте правовых актов. В нём сказано, что Александр Маршал был награждён «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

Александр Маршал известен как участник рок-групп «Цветы» и Gorky Park. Последняя получила большую популярность за рубежом в конце 1980-х и выступала на одной сцене с Оззи Осборном, Bon Jovi, Mötley Crüe, Scorpions. Позже Александр Маршал начал сольную карьеру. Его дебютный диск «Может быть» вышел в 1998 году.

В 2007 году музыкант получил звание заслуженного артиста РФ, а в 2017-м он был награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Ранее участники оригинального состава Gorky Park, среди которых был и Александр Маршал, анонсировали мировой тур.

