The Cure анонсировали 13 песен, записанных для нового альбома

Рок-группа The Cure заявила, что записала 13 песен для нового альбома и работает над концертным фильмом своего прошлогоднего шоу в лондонском клубе Troxy.

© IMAGO/Leandro Chemalle/globallookpress.com

Коллектив обновил свой официальный сайт, куда была добавлена информация о его активностях в 2025 году: выходе альбома ремиксов Mixes Of A Lost World и появлении солиста Роберта Смита на фестивале «Гластонбери» во время выступления Оливии Родриго. Группа также подтвердила работу над новыми проектами, включая продолжение последнего полноформатника Songs Of A Lost World, на которое Смит намекал уже больше года.

В биографии говорится: «В марте 2025 года группа вернулась в Rockfield Studios, чтобы записать ещё 13 песен для следующего альбома». Там же сообщается, что Смит помогал редактировать концертный фильм «Шоу затерянного мира», посвящённый выступлению The Cure в клубе Troxy в ноябре 2024 года.

The Cure анонсировали сборник ремиксов на альбом Songs Of A Lost World