Алиса Селезнёва и инопланетяне-захватчики: что послушать у Кира Булычёва

18 октября исполняется 91 год со дня рождения знаменитого писателя-фантаста Кира Булычёва, придумавшего Алису Селезнёву и идеальный мир будущего. В честь этого события музыкальный стриминг Звук собрал специальный раздел с его произведениями, в котором есть аудиокниги для детей и взрослых.

Книги Кира Булычёва для детей

Самая известная работа автора — это цикл книг о любознательной девочке из будущего Алисе Селезнёвой. Она путешествует по разным планетам, встречается с необычными существами и перемещается во времени.

В специальном разделе Звука есть отдельный блок, посвящённый этой героине. В нём можно найти самую известную повесть писателя «Сто лет тому вперёд», по которой был снят сериал «Гостья из будущего» с Наташей Гусевой в роли Алисы Селезнёвой.

Здесь же есть и другие не менее интересные книги из цикла. Например, в повести «Лиловый шар» Алиса пытается спасти Землю от вируса вражды, погубившего целую планету Бродяга. А в книге «Подземная лодка» героиня вместе с другом отправляется к центру Земли, где обнаруживает подземный город под управлением тирана.

Книги Кира Булычёва для взрослых

В своих «взрослых» книгах Кир Булычёв поднимал сложные и философские темы. Например, его роман «Посёлок» рассказывает о выживании людей, потерпевших крушение на неизвестной планете. Фантастический сюжет Булычёв сочетал с размышлениями о технологиях и человеческой природе.

Аудиокнига «Посёлок» вошла в блок с произведениями, которые озвучил актёр Иван Литвинов. В нём также можно найти дилогию об агенте Космофлота Андрее Брюсе.

Девушки-героини из «взрослого» творчества Кира Булычёва не исчезли. В разделе Звука выделен целый блок с детективами об агенте интергалактической полиции Коре Орват. Хотя её и можно назвать повзрослевшим вариантом Алисы Селезнёвой, во многом она отличается от своей юной версии. Кора более решительна и иногда даже цинична.

Если хочется посмотреть на мрачные миры Кира Булычёва, то можно послушать антиутопический роман «Любимец». Его действие происходит в будущем, где Землю захватили инопланетяне, а люди стали домашними животными. Главный герой книги, человек Тимоша, сначала подчиняется правилам, а затем начинает бороться за свою свободу.

Киру Булычёву были не чужды даже фольклорные мотивы. Например, в повести «Царицын ключ» экспедиция отправляется в далёкую уральскую деревушку Полуехтовы Ручьи. Там они сталкиваются с неожиданными явлениями: каждое утро стреляет из пушки медведь, мельница сама бродит по улицам, а малина растёт величиной с кулак. В центре событий повести — легенда о Царицыном ключе, источнике с живой водой. Из-за него группа и местные жители оказываются втянутыми в расследование.

Настоящее имя Кира Булычёва — Игорь Всеволодович Можейко. Ему понадобился псевдоним, чтобы отделить литературное творчество от основной «серьёзной» работы. Можейко был учёным-историком, востоковедом и преподавателем в Академии наук. Писатель скончался в 2003 году, оставив после себя множество экранизаций, научных трудов и сотни написанных произведений.

