Звук и Самокат выяснили, какие K-pop-группы слушают в России

Музыкальный сервис Звук и онлайн-ретейлер Самокат провели совместное исследование и узнали, что BTS и BLACKPINK остаются самыми популярными K-pop-группами в России. Опрос приурочен к запуску совместной тематической подборки музыки и товаров в K-pop-эстетике в сервисах из подписки СберПрайм.

© Звук, Самокат

Исследование показало, что 35% россиян интересуется корейской культурой. Больше всего респондентов в ней привлекают еда (47%), музыка (36%), кинематограф (22%), мода и косметика (17%), язык и традиции (17%).

Российские поклонники K-pop отдают предпочтение бойз-бэндам. Лидерами по популярности стали BTS — за них проголосовали 39%. Респонденты также ответили, кто из участников им нравится больше всего. В топ-3 вошли Чонгук (16%), Ви (12%) и Чимин (11%). Концерт BTS в России хотят увидеть 32% опрошенных. Среди других популярных мужских коллективов оказались TXT (16%), Stray Kids (14%), Seventeen (9%) и ENHYPEN (8%).

BLACKPINK были названы самым популярным гёрлз-бэндом. Любимыми участницами из него стали Дженни (11%) и Лиса (7%). Больше трети фанатов (39%) хотели бы побывать на шоу BLACKPINK, TXT и Stray Kids в России.

Как выяснили Звук и Самокат, 68% поклонников K-pop ходят в рестораны корейской кухни или заказывают традиционную еду на дом. Среди блюд-фаворитов — жареная курица по-корейски (50%), рамен (40%), кимчи (29%), пибимпап (23%) и токпокки (16%).

40% россиян сказали, что хотели бы отправиться в путешествие по Южной Корее.

Исследование проводилось в октябре 2025-го методом онлайн-опроса. Участие в нём приняли 1340 россиян старше 18 лет.

