Горел на сцене, видел НЛО и призраков: чем прославился Эйс Фрейли из Kiss

16 октября в возрасте 74 лет умер музыкант Пол «Эйс» Фрейли, известный как ведущий гитарист рок-группы Kiss в её лучшие годы. Месяц назад артист получил травмы и кровоизлияние в мозг из-за неудачного падения в своей студии, что впоследствии привело к его кончине. «Рамблер» рассказывает, как Фрейли играл со смертью во время концертов и вступал в контакт с паранормальными сущностями, а также о других интересных фактах из его биографии.

Легендарная хард-рок-группа Kiss прославилась тем, что её участники выступали в сценическом гриме в узнаваемых образах. Классический состав состоял из солиста и гитариста Пола Стэнли (Звёздное Дитя), басиста Джина Симмонса (Демон), ведущего гитариста Эйса Фрейли (Космический Туз) и барабанщика Питера Крисса (Кот).

Фрейли числился в группе с момента её основания в 1973 году и до 1982-го. После этого он развивал сольную карьеру, а в 1996 году снова влился в ряды Kiss. В 2002 году гитарист в очередной раз покинул коллектив, но продолжил выпускать свои альбомы.

Эйс Фрейли придумал знаменитый скандальный логотип Kiss

Логотип Kiss — один из самых узнаваемых в мире музыки. Две буквы s стилизованы под две молнии. Всё бы хорошо, но дизайн похож на эмблему СС, военизированную организацию Адольфа Гитлера. Сходство оказалось столь сильным, что в Германии логотип Kiss попал под запрет. Для распространения их продукции в этой стране группе пришлось придумать альтернативную версию написания их названия.

Сам Фрейли настаивал, что сходство абсолютно случайное и что ему просто нравился образ молний, которые изначально фигурировали даже в его сценическом образе. Артист также обращал внимание, что Пол Стэнли и Джин Симмонс — евреи по происхождению, а потому группа по умолчанию не могла продвигать никаких нацистских идей. Именно Пол Стэнли доводил до ума изначальный концепт дизайна от Фрейли.

Эйс Фрейли был самоучкой и играл на гитаре необычным образом

Фрейли никогда не получал музыкального образования, не брал гитарных уроков и не знал, как читать ноты. Это не помешало стать ему одним из самых авторитетных и известных гитаристов. В ходе своих экспериментов Фрейли выработал собственный нетрадиционный способ игры на гитаре. Когда он брал аккорды, его большой палец залезал на лады, хотя должен был находиться с обратной стороны грифа. Журнал Guitar World поставил Фрейли на 14-е место в списке величайших гитаристов всех времён.

Эйс Фрейли выпустил самый успешный сольный альбом среди участников Kiss

В 1978 году Kiss были на пике славы. Каждый из участников группы решил выпустить сольный альбом. Все они выходили под эгидой Kiss, а на обложке каждого из них красовался соответствующий участник группы в сценическом образе. Альбом Ace Frehley добился наибольшего успеха в коммерческом плане и получил платиновый статус, когда было продано более миллиона копий. Музыкальные критики также сошлись во мнении, что Фрейли превзошёл своих коллег по группе. Это было неожиданно, потому что гитарист сравнительно редко пел на альбомах Kiss. Особую роль в успехе сыграл трек New York Groove, кавер на композицию британской группы Hello. В исполнении Фрейли песня плотно прописалась в эфирах радиостанций и добралась до 13-го места в американском чарте Billboard Hot 100.

Однажды Фрейли едва не умер на сцене

Шоу Kiss всегда славились обилием передовых пиротехнических спецэффектов. Особенно выделялся Фрейли, чья гитара дымилась во время соло, изрыгала огонь и стреляла ракетами. Далеко не всегда это было безопасно. Однажды ракета чуть не попала в басиста Джина Симмонса, пролетев над его головой.

Сам Фрейли в 1970-е серьёзно обжёг ногу. Дымовая шашка внутри гитары вспыхнула раньше времени. Хоть костюмы музыкантов и были сделаны из огнеупорного асбеста, материал на штанах Фрейли расплавился и прилип к его бедру.

Самый опасный инцидент для Фрейли случился во время концерта в Лейкленде, штат Флорида, в 1976 году. Артиста ударило током из-за проблем с заземлением, из-за которых лестничные перила оказались под напряжением. Если бы Фрейли упал с лестницы вперёд, он сломал бы себе шею.

«В ту ночь я должен был умереть. То, что меня ударило током и я не упал вперёд, было просто даром небес. Должно быть, ангелы отталкивали меня назад. На шее у меня висел тяжёлый Les Paul (гитара — прим. "Рамблера"), и я должен был упасть вперёд, но этого не произошло», — рассказал Фрейли в интервью для MusicRadar в 2025 году. После того случая он доиграл шоу, чем гордился.

Полученный опыт вдохновил Фрейли на написание песни Shock Me. Она вошла в альбом Love Gun 1977 года и стала первой песней Kiss с Фрейли в качестве основного вокалиста.

Эйс Фрейли верил в привидения и НЛО

Эйс Фрейли утверждал, что не раз видел в небе необъяснимые манёвры странных летательных аппаратов, которые то ускорялись, то останавливались. Музыкант допускает, что однажды инопланетяне его даже похитили. Однажды он пришёл в сознание на пороге собственного дома, а на траве в его дворе остался круглый выжженный след, словно там что-то приземлилось. В интервью для Den of Geek в 2009 году он предположил, что инопланетяне могли стереть память.

В том же интервью он рассказал, что верит в прошлые жизни и привидений. Один призрак, по уверениям артиста, даже ударил его по лицу. Правда, не кулаком, а книгой, которая необъяснимым образом упала на Фрейли, когда он стоял у кулера с водой. Также однажды он почувствовал, как его сразила некая сила, когда он поднимал нетяжёлый чемодан.

Ещё один странный эпизод произошёл в 2000 году, когда Фрейли купил свой дом в Уэстчестере, округе Нью-Йорка. Когда он настраивал камеры видеонаблюдения, его дочь следила за ним через них. По словам дочери, из земли пошёл свет, который перекинулся на ноги Фрейли и начал подниматься по его телу. Это совпало с дискомфортом, который музыкант испытывал в тот момент.

Наконец, по словам Фрейли, он чувствовал, что неведомые силы сгружали ему информацию в мозг, когда он сочинял музыку: «Иногда я пишу песни, и я не знаю, откуда они берутся. Их как будто транслируют в мою голову. У меня были ночи, когда я просто не успевал записывать лирику, так много её поступало. Казалось, что это не я пишу её, а кто-то другой передаёт её мне».

В 2014 году Эйс Фрейли в качестве участника Kiss был включён в Зал славы рок-н-ролла. Он оставил большой след в рок-музыке благодаря виртуозным соло на гитаре, невиданным сценическим эффектам и яркому театральному образу. Даже после ухода из Kiss Фрейли оставался успешным музыкантом, его последний сольный альбом 10,000 Volts вышел в 2024 году.

