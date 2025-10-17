Шведская метал-группа Sabaton выпустила альбом, посвящённый историческим героям

Шведская метал-группа Sabaton, известная своей любовью к воспеванию военной истории, выпустила одиннадцатый студийный альбом. Как и в пластинке Heroes 2014 года, основу альбома составляют песни о реальных личностях, словами и действиями которых писалась мировая история.

© imago stock&people/globallookpress.com

Повествование альбома начинается с незапамятных времён: открывающая песня Templars рассказывает о «солдатах Христа», защитниках веры. Источником вдохновения этой композиции послужил реальный исторический орден тамплиеров, существовавший в XII веке.

Затем коллектив затрагивает историю Чингисхана, ставшего первым ханом и по сути основателем Монгольской империи. На протяжении альбома Sabaton восхищаются римским императором Цезарем, французской воительницей Жанной Д'Арк и даже румынским господарем Владом III Цепешем, ставшим прототипом графа Дракулы. Коллектив не придерживается хронологических рамок, поэтому вслед за историей о древнеегипетском фараоне Сенсурте III музыканты нахваливают шведского короля Густава II Адольфа, правившего в XVII веке.

Вне зависимости от избранного века и воспеваемого героя, Sabaton превозносят его достижения. Более всего коллектив ценит мужественность, смелость, твёрдость в принятии сложных решений и готовность идти по головам. Артисты заостряют внимание на победах, умалчивая о высокой цене славы и неизменно подчёркивая бессмертие своих героев.

К чести солиста Йоакима Бродена и басиста Пера Сундстрёма, написавших тексты для большей части альбома, декорации отличаются от трека к треку. Например, в посвящённой Цезарю Crossing The Rubicon коллектив не только отсылает к реально существующей реке с таким названием, но и использует афоризм полководца «Жребий брошен». В песне Maid Of Steel, вдохновлённой Жанной Д'Арк, упоминаются Осада Орлеана XV века и прозвище Орлеанская Дева, полученное воительницей после бесславной гибели на костре.

Sabaton очень бережны к своим героям и их обстоятельствам, но любовь и аккуратность не находят отражения в аранжировках. Все песни звучат примерно по одному шаблону: грозно воинственный вокал Бродена, эмоциональные соло гитаристов Криса Рёланда и Тоббе Энглунда и едва заметные синтезаторы. Единственным исключением можно назвать песню Impaler, в которую была добавлена некоторая готичность. Всё это звучит очень бодро и качественно, но всё же возникает ощущение, что к своим текстам Sabaton отнеслись с большим вдохновением, чем к мелодиям. К тому же отсутствие народных инструментов при обращении к национальной истории разных стран кажется крайне досадным упущением.

Как бы то ни было, Sabaton держат собственную планку качества и легко вдохновляют слушателя на дальнейшее погружение в дебри мировой истории.

Горел на сцене, видел НЛО и призраков: чем прославился Эйс Фрейли из KISS