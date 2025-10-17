Не только «Кухни»: группа «Бонд с кнопкой» выпустила альбом «Дом»

Инди-фолк-группа «Бонд с кнопкой», чей трек «Кухни» не выходит из топа чартов, представила альбом под названием «Дом». В него вошли 12 песен, включая ранее выпущенные хиты.

© Соцсети группы «Бонд с кнопкой»

«Бонд с кнопкой» был образован в 2017 году в башкирском городе Нефтекамске. Огромная популярность на группу свалилась намного позже — весной 2025-го. Тогда трек «Кухни» завирусился в соцсетях и привлёк новую аудиторию. Сейчас количество их слушателей на стримингах почти достигает пяти миллионов. Билеты на концерт коллектива на площадке VK Stadium, вмещающей в себя до семи тысяч человек, были раскуплены за полтора месяца до события.

«Дом» — это не дебютный альбом «Бонда с кнопкой», но это первая их пластинка в качестве звёзд инди-сцены. Ещё в августе лидер группы Илья Золотухин написал о релизе так: «Давайте честно и откровенно, я не хочу писать вторые “Кухни”, и в альбоме более того нет таких песенок, и вряд ли я ещё раз так сумею, может быть, даже не особо хочу». Правда, сразу же добавил, что он был бы рад успехам «Дома» и его попаданию в чарты.

© Соцсети группы «Бонд с кнопкой»

Трек «Кухни» группа сознательно поставила в самый конец пластинки, как и ещё один хит — «Камушки». Вместо них альбом открывает тяжёлая песня «Дом» о потери близких и поисках своего места. Музыкально она отражает весь лонгплей. Здесь есть и хоровое пение, и множество инструментальных партий, и надрывный вокал Золотухина.

В альбоме есть и более лёгкие композиции. Например, романтичная песня «Сидр», в которой любовь передаётся лишь намёками, или «Мало было» о постоянном движении и развитии.

Все песни на пластинке объединяет мощная народная энергетика. Вероятно, песням группы добавляет силы большое количество звучащих в них голосов и инструментов. Ещё одна отличительная особенность «Бонда с кнопкой» — образная лирика, от которой веет древностью. Например, вместо слова «мать» коллектив использует «мати».

***

«Кухни» открыли для «Бонда с кнопкой» путь на большую сцену, но группа явно не хочет застревать в «бережных и нежных хрущёвках». Поэтому в новом альбоме артисты не боятся использовать сложные образы и мощное хоровое звучание с изобилием музыкальных инструментов.

