Zivert теперь рэперша и богата как банк, Дора борется за парня: новые песни

Icegergert вдохновляет Zivert читать рэп, Дора попадает в любовный треугольник, а Анна Плетнёва из группы «Винтаж» вспоминает бывших. О самых интересных синглах и альбомах прошедшей недели

Синглы

Дора — «Дурочка»

Жанр: кьют-рок.

Поэкспериментировав с поп-музыкой и R&B, Дора возвращается к жанру, который сама и придумала, — кьют-року. Это направление отличается милой и игривой эстетикой. За ностальгию по нулевым в песне «Дурочка» отвечают энергичные гитары в духе Аврил Лавин, а за лёгкость — кокетливая подача и понятная лирика. В треке разворачивается подростковая драма с любовным треугольником. Главная героиня пытается доказать сопернице, что той не увести её парня, какие бы уловки она ни использовала. Артистка повторяет свою формулу успеха, выведенную в начале творчества, но уходит от акустики и совершенствует качество звучания.

Feduk — «Пью вино»

Жанр: поп.

Кажется, Feduk неровно дышит к вину, потому что посвящает этому напитку уже вторую песню. Если в знаменитом треке с Элджеем артист был тусовщиком, прожигающим свою жизнь, то в новой композиции Feduk предстаёт в образе уставшего одинокого человека. По сюжету герой пытается заполнить внутреннюю пустоту с помощью алкоголя. Эту тему поддерживает минималистичный инструментал. В песне нет ярких эмоциональных вспышек, но, вероятно, именно это чувство спокойного течения жизни и хотел передать Feduk. Композиция войдёт в грядущий альбом исполнителя «Весёлая музыка».

«Винтаж» — «Геншин»

Жанр: танцевальная электроника.

Название песни отсылает к компьютерной игре Genshin Impact, популярной среди зумеров. По всей видимости, «Винтаж» проанализировали нынешние тренды и решили привлечь внимание молодой аудитории. Правда, в самой песне игра служит лишь фоном, потому что в центре внимания оказываются бывшие. В погоне за острыми ощущениями героиня пишет сразу нескольким своих возлюбленным. «Кто первый ответит — туда и поедем», — поёт солистка группы Анна Плетнёва. Для этого трека «Винтаж» выбрали танцевальную электронику, в которую добавили игровые звуки. Сингл станет частью альбома «Недетский мир».

Mirèle — Серость, Питер и ты

Жанр: инди-поп.

Санкт-Петербург воспевали многие артисты. В этот раз очередь дошла до инди-певицы Mirèle. Хотя она упоминает характерные для этого города разводные мосты и перманентную сырость, лучше всего образ Питера исполнительница передаёт в атмосфере песни. В ней меланхоличный, будто уставший вокал сопровождает тихая акустическая гитара. Таким образом Mirèle удаётся погрузить своих слушателей в состояние полудрёмы, в которой её высокий голос звучит как гипноз.

Green Apelsin, Luverance — «Я иду искать»

Жанр: альтернатива.

Якутская исполнительница Green Apelsin объединилась с певцом Luverance, чтобы записать жуткую песню «Я иду искать». Мрачное настроение сингла объясняется тем, что он стал саундтреком к хоррор-аудиосериалу «Канашибари». В треке артисты рассказывают историю о демонах, которые прорвались в мир людей. Для усиления мистического эффекта в сингле использованы народные инструменты и режущие гитары.

Жанр: хип-хоп.

Один из самых популярных хип-хоп-артистов этого года Icegergert укрепляет свои позиции в индустрии, выпуская трек с поп-певицей Zivert. Обычно девушки в подобных коллаборациях просто пропевают припев, но Zivert решила тоже зачитать рэп. Оба исполнителя в сингле предстают в образах неких гангстеров, разбрасывающихся деньгами. При этом в инструментальную часть пробиваются клубные поп-биты. Они сопровождают хвастливую лирику с отсылками на фильм «Брат».

Gráta — «даже если нет»

Жанр: альтернатива.

Актриса и певица Мария Мацель, избравшая для своего музыкального творчества образ мрачной принцессы, выпустила сингл о чувствах, которые стремятся вырваться наружу. Героиня песни «даже если нет» пытается заглушить свои желания, но ближе к концу композиции принимает свои настоящие эмоции. В этот же момент музыка становится более насыщенной и яркой. Хрупкий голос исполнительницы органично балансирует с холодной электроникой, наводящей страх.

Альбомы

hodíla ízba — «Где же ты, Иванька?»

Жанр: фолк.

В новом альбоме фолк-группа hodíla ízba рассказывает историю о поиске себя на языке народной песни. Главным героем пластинки стал Иванька, собирательный образ современного молодого человека. Он проходит путь сомнений и иллюзий, чтобы в финале понять, что решение ему придётся принимать самому.

В альбоме смешались психоделика, джаз и электроника. Единственная стабильность в лонгплее — это народные напевы, успокаивающие своим узнаваемым звучанием.

«Бюро» — «Осколки. Кода»

Жанр: инди-поп.

Инди-группа из Петрозаводска неожиданно представила мини-альбом из своего цикла «Осколки». В него вошли три песни: «Как дурак», «Пока не запретили» и «На восток». В сообщении для прессы артисты сказали, что в EP вошли треки, темы которых волновали их на протяжении года, вне зависимости от концепции и формата. Мини-альбом проникнут искренностью, нежностью и любовью, а хрупкая акустика и осторожный вокал сочетаются с симфоническим звучанием.

