Спасает детей и восстаёт против буллинга: как живёт юный Amirchik

Amirchik, он же Амирхан Батабаев, — молодой киргизский певец. 20 октября ему исполнилось всего 22 года, но за это время музыкант сумел набрать 3 миллиона подписчиков в TikTok, выпустить международный хит и заручиться поддержкой больших отечественных артистов.

© Соцсети Amirchik

В честь дня рождения Батабаева «Рамблер» делится интересными фактами из его биографии. Узнайте, как молодой человек из Кыргызстана без образования стал кумиром подростков и спас мальчика от тяжёлой болезни.

Амирчик — самородок без образования

Амирхан Батабаев родился 20 октября 2003 года в поселении Учхоз, расположенном в Кыргызстане. Сам артист описывает это место как «маленькое село под Бишкеком». Как Батабаев рассказал в интервью журналу «ОК!» в ноябре 2022 года, в его родных краях не было музыкальной школы, поэтому играть на гитаре он учился у братьев, а петь — по обучающим видео в интернете. Когда его песня «Улетаю прочь» начала приобретать популярность в TikTok, Амирчик решился на переезд в Москву.

Комментируя свою популярность, артист отметил, что музыкальное образование — далеко не главное, что может сделать тебя успешным.

Артист — это харизма и талант. Харизма — природное, талант — данное, но без труда любой талант меркнет. Сейчас совсем другое время: успешен тот, кто по сторонам не смотрит, дело делает!

Пока артист не заявлял о своём желании получить музыкальное образование, но он продолжает тренироваться, занимаясь вокалом и хореографией.

Амирчик не намерен менять псевдоним с возрастом

© Соцсети Amirchik

В повседневной жизни артиста зовут Амирхан, но старшие обращаются к нему с использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов. Разные люди могут называть его Амирчиком, Амикусей и даже Амиркой. Артисту так полюбилась эта манера, что он выбрал одно из ласковых обращений в качестве своего творческого псевдонима. В 2021 году певец не мог зарегистрироваться в соцсетях под краткой формой «Амир»: этот ник уже занял другой пользователь.

Как Батабаев объяснял в подкасте «Ничё святого» осенью 2022-го, выбор связан в том числе с тем, что его окружают в основном люди значительно старше его самого. Каждый из них считает молодого артиста «младшим товарищем», поэтому обращается к нему ласково. Отвечая на вопрос ведущего Марка Андерсона, как выступать с таким псевдонимом в сорокалетнем возрасте, артист не увидел противоречий.

[В этом возрасте] в первых рядах будут мои слушатели, в основном, конечно, слушательницы, которые выросли на моих песнях. И для них я буду всё тот же Амирчик, даже если с пузом. У них тоже уже, наверное, будет пузо.

Амирчик мог стать баскетболистом

Рост Батабаева составляет 181 см. Благодаря этой особенности музыкант неплохо играл в баскетбол и даже входил в школьную команду. Когда она распалась, артисту и его другу предлагали перейти в национальную лигу и начать играть на профессиональном уровне. К этому моменту в жизни Амирчика уже появилась музыка и он понял, что это его призвание.

В интервью Zhara Mag в сентябре 2024 года Батабаев признался, что сейчас изредка «устраивает тренировки по баскетболу, чтобы разгрузиться».

Амирчик написал песню для фанатки, столкнувшейся с буллингом

© Соцсети Amirchik

Артист редко отвечает на сообщения и комментарии поклонников в соцсетях, потому что иногда «попросту не знает, что ответить». Но бывает и так, что общение вдохновляет Батабаева на творческие свершения. Так случилось с песней «Молчание», вышедшей в марте 2023 года. Об истории её создания музыкант рассказал бишкекскому информагентству «АКИPress» в январе 2025 года.

Однажды мне в личные сообщения написала девочка и рассказала, что в школе она подвергается буллингу. Другая знакомая не могла рассказать своему любимому человеку о наболевшем и держала всё в себе. Эти истории вдохновили меня на трек «Молчание». Родилась глубокая, но простая строчка: «Молчание как наказание». После выхода трека очень много слушателей написали мне о том, что песня помогла им осознать боль, которую они копят в себе, и перестать молчать о проблемах.

Певец подчеркнул, что очень ценит отклик подписчиков и то, что они смогли «пройти этап осознания» своих эмоций вместе с его композицией.

Амирчик вдохновляется примером бойз-бэнда BTS

Рассказывая о своих музыкальных предпочтениях, Батабаев не называет себя поклонником определённых жанров и считает себя меломаном. Но в его плейлисте есть группа, творческая самоотверженность которой вдохновляет его на дальнейшее саморазвитие и построение карьеры. О своей истории любви к этому коллективу Амирчик рассказал в интервью Popcake в августе 2022 года.

BTS очень классные. Мой двоюродный брат познакомил меня с их творчеством пару лет назад. Сначала я отнёсся к ним скептически, но это сподвигло меня изучить их творчество, культуру и философию. Сейчас я уважаю эту группу и восхищаюсь ими.

Артист подчеркнул, что феноменальная популярность BTS — это результат их «безграничных усилий». Амирчик признался, что ролики с вокальными и танцевальными тренировками южнокорейских музыкантов мотивируют его и дальше посвящать время творчеству.

Боится микроволновок, спит в прямом эфире: за что любят Чонгука из BTS

Амирчик получил награду как «Краш года»

© Соцсети Amirchik

В артистической биографии Батабаева пока нет больших музыкальных наград вроде «Грэмми» или «Золотого граммофона», зато в ноябре 2024 года артист был признан «Крашем года» по версии издания «Жара Media». Этим словом называют привлекательных молодых людей и девушек, которые вызывают чувство влюблённости без серьёзных отношений. Голосование шло онлайн, так что поддержать Батабаева мог кто угодно.

Выйдя на сцену за наградой, Амирчик подчеркнул, что точно не считает себя «крашем», и обратился к соседям по номинации — музыкантам Хабибу, Олегу Майами, рэперам Lovv66 и Toxi$, а также блогеру Егору Шипу. Батабаев отметил, что каждый из них также достоин статуса «краша», и поблагодарил поклонников за поддержку.

Амирчик помог больному ребёнку выздороветь

Хотя Амирхан Батабаев выступает на большой сцене меньше десяти лет, он уже успел обзавестись обширной фан-базой. Одним из его поклонников стал маленький мальчик, столкнувшийся с серьёзной болезнью. Об этом сам артист рассказал изданию Voice в марте 2025 года. Чем именно болел ребёнок, Амирчик не уточнил.

По словам Батабаева, ему написал отец мальчика и попросил певца связаться с его сыном по видеосвязи. В этот момент музыкант гастролировал и был вынужден пожертвовать ночными часами отдыха из-за разницы во времени.

Возле ребёнка были его мама, бабушка и отец, который держал телефон с видеозвонком. И произошло самое удивительное: мальчика это настолько потрясло, что он снял маску и воскликнул: «Амирчик!» Мы с ним общались около 40 минут. Он спел мою песню. Потом мы попрощались. Этот момент настолько его воодушевил, что после этого он пошёл на поправку.

Батабаев отметил, что встретился с мальчиком ещё раз уже после гастролей. Абсолютно здоровый мальчик выбежал в центр круга во время большой фан-встречи и, вновь поблагодарив артиста, расплакался. По словам Амирчика, окружающие растрогались, но ему стало неловко.

Амирчик мечтает о коллаборациях с Zivert и Ваней Дмитриенко

© Соцсети Zivert, соцсети Вани Дмитриенко

Несмотря на совсем скромный возраст, Амирчик уже сумел заручиться поддержкой больших российских артистов. В его дискографии есть дуэты с поп-артисткой Мари Краймбрери, рэпером Мотом и лидером группы «Руки Вверх!» Сергеем Жуковым. В интервью певец нередко упоминает, что хочет «масштабировать» своё творчество, поэтому уверенно нацеливается на продолжение большого сотрудничества. В беседе с телеканалом RU.TV осенью 2025 года Батабаев признался, что надеется записать совместную песню с Ваней Дмитриенко. Из девушек, выступающих на большой сцене, Амирчик более всего восхищается поп-звездой Zivert: с ней он также надеется однажды записать дуэт.

Несмотря на славу и богатство, Амирчик любит дешёвый кофе

В беседе с RU.TV артист также признался, что между «кофе на рассвете» и «бокалом вина на закате» он обязательно выберет чай. Амирчик отметил, что предпочтёт напиток чему угодно, хотя иногда он согласен на кофе. Но не какой-нибудь, а обязательно растворимый.

Мне не нравится, когда кофе делают профессионально и заваривают его на машинке. Я люблю кофе «три в одном».

Кофе такого формата продаётся в маленьких пакетиках. Подразумевается, что в порошок уже входят кофе, сливки и сахар, что упрощает и ускоряет процесс приготовления. Стоимость одного такого пакетика редко достигает даже 50 рублей.

Защита от рака, деменции и ещё 4 причины выпить кофе прямо сейчас