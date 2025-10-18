ИИ-ангелы, Шекспир в юбке и рэп для бедных: зарубежные новинки недели

Бывшая девушка Илона Маска воспевает нейросети, арт-рок-группа The Last Dinner Party в очередной раз устраивает театральное представление, а канадский рэпер bbno$ притворяется бедным для комического эффекта. «Рамблер» рассказывает о самых интересных зарубежных новинках недели.

Синглы

Grimes — Artificial Angels

Жанр: апокалиптичный гиперпоп.

Канадская альт-поп-артистка Клэр Буше, известная своим непопулярным одобрительным мнением об искусственном интеллекте, выпустила песню от лица нейросети. Прежде Граймс не раз высказывалась в поддержку новых технологий и даже разрешала поклонникам использовать её голос для экспериментов с ИИ. Футуристический оптимизм Буше даже позволил ей найти общий язык с американским инженером Илоном Маском: они встречались с 2018 по 2021 год и трижды стали родителями.

В Artificial Angels певица заискивает со слушателем от лица искусственного интеллекта, указывая на бессмертие технологий и их способность уничтожить и мир, и себя. Буше также использует библейский образ ангелов. Превращая их в нечто цифровое, она лишает человечество последнего пристанища в виде религии и духовных практик. Это придаёт хвастливому тексту некой обречённости, подпитываемой мрачной гиперпоп-аранжировкой.

Erin LeCount — Machine Ghost

Жанр: ангельский дарк-поп.

Молодая дарк-поп-артистка Эрин ЛеКаунт поделилась песней Machine Ghost, посвящённой «телесной диссоциации». По словам самой певицы, текст композиции описывает состояние, при котором реальность кажется настолько болезненной, что хочется покинуть тело, стать эфемерным духом, избавиться от тягостных чувств. ЛеКаунт подвязывает метафору под разные декорации и наблюдает за собой в разных ситуациях от неудачного романа и до массовых мероприятий с её участием.

Несмотря на болезненность текста, дарк-поп-аранжировка и воздушный вокал артистки звучат эйфорически и создают атмосферу абсолютной свободы. Вслед за мерцающим электронным интро начинает звучать фортепиано, наращивающее напряжение, а к припеву в игру вступают атмосферные ударные, словно позаимствованные из творчества группы Enigma. Драматичный инструментал вкупе с ярким текстом о страданиях создают песню, под которую способны расправиться даже окончательно закоченевшие крылья.

156/Silence — Our Parting Ways

Жанр: скорбный металкор.

Американская металкор-группа 156/Silence выпустила первый трек после внезапной гибели их басиста Лукаса Букера: 28 марта 2025 года музыкант попал в смертельную аварию на мотоцикле. Тогда коллектив почтил его память в соцсетях, но решил не отменять турне в поддержку альбома People Watching, вышедшего 13 сентября 2024 года. Хотя музыканты не упоминали, что Our Parting Ways посвящена памяти погибшего, это чувствуется и в тематике, и в эмоциональном хаосе композиции.

Песня пропитана меланхолией и временами напоминает самые эмоциональные релизы Deftones. Изредка вокалист коллектива Джек Мюррей переключается на агрессивную подачу, но словно не может определиться, какое чувство сильнее — гнев или скорбь. Из-за этого трек звучит непоследовательно, но вполне соответствует эмоциональному хаосу, который обрушивается на сердце после потери близкого человека. В финале композиции Мюррей провозглашает, что раскрыл меньше половины творящегося у него на душе. Это лишний раз доказывает, что песня закончилась, а скорбь — нет.

Альбомы

The Last Dinner Party — From The Pyre

Жанр: шекспировский арт-рок с размахом и пафосом.

Для кого: для театралов и поклонников высокого искусства.

Британская группа The Last Dinner Party, укравшая сердца музыкальных критиков по всему миру, представила свой второй студийный альбом. Артистки продолжают создавать размашистую музыку с драматичностью Шекспира, относясь к каждому треку как к отдельному и подробно проработанному полотну. Их дебютную пластинку Prelude To Ecstasy (2024) спродюсировал Джеймс Форд (Arctic Monkeys, Florence + The Machine), но в этот раз коллектив обратился за поддержкой к Маркусу Дравсу. Последний работал с известными фолк-рок-музыкантами Hozier и Mumford & Sons, а также певицей Бьорк.

Невзирая на смену продюсеров и всего полтора года между премьерами альбомов, The Last Dinner Party не изменяют себе ни качественно, ни тематически. Кажется, будто артистки стали спокойнее и уже не нападают на мир с прежней агрессией, но за видимым умиротворением баллад всё так же скрывается хаос сложных эмоций. Колоритные рок-композиции придают пластинке живости и ускоряют её в целом меланхолично-медлительный темп. Иногда коллектив играет на обмане ожиданий, переводя финал треков в другую тональность или даже язык.

Как и полтора года назад, музыку The Last Dinner Party можно советовать всем, кто считает себя эстетом и гордится этим.

bbno$ — bbno$

Жанр: комедийный хип-хоп для всех, кого смешит группа «Хлеб».

Для кого: для людей с чувством юмора и без денег.

Канадский хип-хоп-музыкант армянского происхождения Александр Леон Гумучян представил свой девятый альбом. Пластинка получила название, совпадающее с псевдонимом рэпера bbno$: оно расшифровывается как «Малыш без денег». Здесь Гумучян в очередной раз пародирует рэп-стереотипы, посмеиваясь над жизнью «богатых и знаменитых».

Артист не отстраняется от их общества и не считает себя бедным, но относится к себе с иронией. К примеру, в треке Rich Sexy Ugly музыкант провозглашает: «Да, я малыш без денег, но вы мне всё равно заплатите». Аранжировки треков также представлены с юмором: в них находится место не только для типичных хип-хоп-битов, но и для хитовых дэнс-поп-мелодий. Это помогает bbno$ выгодно выделяться на фоне мрачных рэперов, читающих скучный суровый речитатив о тачках, красотках и перестрелках.

Grant Knoche — Good Luck Getting Over Me

Жанр: хитовый мужской поп.

Для кого: для девушек, которым нравятся уверенные в себе парни.

23-летний поп-артист Грант Каноки, уже получивший TikTok-титул «мужская версия Тейт МакКрей», представил третий студийный альбом. Провокационное название пластинки можно перевести как «Удачи с тем, чтобы меня забыть»: оно намекает на поразительную уверенность Каноки в своём таланте.

Его самонадеянность не лишена оснований: ранее музыкант входил в детский коллектив Kidz Bop, в котором в разное время также участвовали поп-артистки Зендея и Беки Джи. Состав группы переменчив, но сам проект можно назвать успешным: релизы Kidz Bop не раз занимали строчки чартов Billboard в категории «Детская музыка». Творческий путь Каноки во многом схож с траекторией, по которой движутся все звёзды Disney: это и объясняет его профессионализм в столь юном возрасте.

В новом альбоме он красуется собой, напоминая то Джастина Тимберлейка, то южнокорейский бойз-бэнд BTS, то иные секс-символы мужской поп-музыки. Каноки элегантен и уверен в себе, а качественное поп-продюсирование подчёркивает его сильные стороны и обещает чартовый успех.

