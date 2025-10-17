Tame Impala выпустили минималистичный электронный альбом Deadbeat

Австралийский альт-поп-артист Кевин Паркер, выпускающий музыку под названием Tame Impala, представил пятый альбом Deadbeat. В него вошло 12 треков, в том числе сингл Dracula, ставший для артиста первой песней, попавшей в глобальный чарт Billboard.

© Raph_PH/CC BY 2.0

По словам Паркера, во время работы над альбомом он вдохновился австралийской буш-дуф-культурой. Под этим подразумеваются рейв-вечеринки, проходящие под открытым небом — как правило, за городом или вообще в лесу. Такую площадку трудно сравнить с тёмными ночными клубами, поэтому и якобы танцевальные песни Паркера пропитаны минималистичной атмосферностью и лёгкостью, за которыми скрываются его личные переживания. Вокал артиста часто тонет в воздушных аранжировках, и даже электронные биты не придают песням живости и энергетики.

Второй мотив Deadbeat — это меланхолия, с которой артист сталкивается из-за попыток балансировать между славой и семейной жизнью. Кевин Паркер женат с 2019 года, в 2021-м он впервые стал отцом. Чёрно-белое фото с его дочерью Пич попало на обложку Deadbeat. Теперь Паркер похож на счастливого отца, который мыслит о семье в тусклых красках из-за гастролей и постоянного зависания в студии звукозаписи.

Осознанное решение Паркера минимализировать собственное звучание разделило поклонников Tame Impala и музыкальных критиков на два лагеря. Пока одни хвалят Паркера за творческую эволюцию и стремление пробовать себя в новом жанре, другие сравнивают Deadbeat с его ранними работами и закапываются в разочарования.

В то же время, если подойти к альбому без каких-либо ожиданий, можно услышать обширное и связное полотно атмосферной электроники, свободной от каких-либо рамок. Хотя воображение Паркера не заводит его в совершенно неизведанные дали, зато позволяет музыканту видеть прекрасное в простом. Достичь такой уверенности — цель благородная, и едва ли можно критиковать Паркера за готовность выпускать незамысловатую музыку.

Невзирая на очевидный минимализм и разительные отличия от предыдущих работ Tame Impala, Deadbeat нельзя назвать плохим альбомом. Он достаточно цельный и последовательный, а вложенные идеи указывают на эволюцию Кевина Паркера как человека и смелого музыканта.

