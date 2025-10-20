Панические атаки и получасовой сон: чего стоил успех K-pop-группе Twice

20 октября южнокорейский гёрлз-бэнд Twice, состоящий из девяти участниц, празднует 10-летие с начала своей творческой деятельности. «Рамблер» вспоминает, как группа прошла через реалити-шоу и с какими разрушительными проблемами столкнулись участницы из-за огромной нагрузки.

Кто такие Twice

В Южной Корее за наименованием группы часто стоит какой-то смысл. Название Twice означает, что группа завоёвывает сердца фанатов дважды: в первый раз — через глаза, а второй раз — через уши. То есть сначала они привлекают внимание своей внешностью, а затем — музыкой и выступлениями. Своих поклонников группа называет Once. У этого наименования тоже есть значение: если поклонники однажды полюбят группу, то айдолы вернут им это чувство вдвойне.

Ещё до дебюта девушкам пришлось побороться за право находиться в Twice в ходе реалити-шоу Sixteen. В нём участвовали 16 девушек, проходивших обучение в одном из крупнейших развлекательных агентств Южной Кореи — JYP Entertainment. Изначально группа должна была состоять из семи участниц: Наён, Чонён, Саны, Чжихё, Мины, Дахён и Чеён. В конце проекта руководство агентства добавило в Twice ещё двух девушек, которые ранее выбыли из испытаний, — Момо и Цзыюй.

Этим составом коллектив дебютировал 20 октября 2015 года с мини-альбомом The Story Begins. Главной песней с него стала Like Ooh-Ahh. Клип на этот трек менее чем за пять месяцев набрал свыше 50 миллионов просмотров, а на сегодня их уже больше полумиллиарда.

Джихё

У каждой из участниц Twice есть своя роль в группе. Лидером, а также главной вокалисткой является Джихё. Вместе с Наён и Чонён она исполняет самые сложные партии в коллективе. Сана, Мина, Цзыюй и Дахён относятся к саб-вокалисткам. Их задача — создавать гармонию и мягкие переходы в песнях. Сольные строчки им тоже достаются, но уже не такие длинные.

Момо и Мина — главные по танцам в Twice. Они часто помогают группе разучивать новые хореографии, а в технически сложных моментах часто встают спереди. Рэп-направление в коллективе представляют Чэён и Дахён.

В Twice также есть позиции, которые на первый взгляд могут показаться странными западным фанатам. Например, Цзыюй считается вижуалом группы, или, говоря по-другому, самой красивой участницей по корейским стандартам. Она часто участвует в рекламных кампаниях и снимается в обложках для журналов. Наён в свою очередь исполняет роль центра Twice. Она находится в середине хореографий и промофото, привлекая внимание поклонников. Её навыки можно назвать универсальными, так как она хороша и в вокале, и в танцах.

Чем известны Twice

Twice — одна из самых «милых» групп в K-pop

В первые годы после дебюта Twice придерживались «кукольного» стиля. Во всех клипах того периода участницы предстают как невероятно милые и простые девушки. Сюжеты их песен в основном крутились вокруг любви, а лирика отличалась простотой. Например, в Likey девушки на протяжении всей композиции поют, как они влюблены: «Каждый день из-за тебя моё сердце колотится, но ты этого не замечаешь, так что я буду более откровенной».

Такая концепция на удивление приглянулась фанатам-мужчинам. На видео с выступлений Twice можно услышать, как яро парни поддерживают участниц. В 2021-м издание Koreaboo выяснило, что Twice — самая популярная K-pop-группа среди мужчин. У женщин они находились на втором месте.

В конце 2010-х Twice стали использовать более зрелые образы. В текстах песен появились намёки на сексуальность, а одеваться девушки стали не как застенчивые школьницы, а как взрослые и уверенные в себе женщины. Звучание тоже стало более сложным: к привычному лёгкому попу добавились мотивы диско, синти-попа и R&B.

Twice — крайне продуктивная группа, но у этого высокая цена

За 10 лет Twice успели выпустить 14 мини-альбомов, четыре лонгплея и несколько специальных пластинок — и это только на корейском. Группа также активно выпускает оригинальные синглы и альбомы на японском. Например, в июне 2025-го коллектив представил шестой студийник на этом языке — Enemy. При этом Twice часто ездят в туры по всему миру и участвуют в телешоу, а в последние три года они начали ещё и продвигаться как сольные артистки.

Несмотря на большую нагрузку, Twice ни разу не уходили в длительный отпуск, что делает их одной из самых трудолюбивых K-pop-групп. У такой продуктивности есть и негативная сторона. Например, Чонён несколько раз брала перерывы в деятельности из-за проблем со здоровьем. В том числе она страдала из-за панических атак и тревоги. Другая участница, Чэён, в недавнем выпуске на YouTube-канале SPNS TV рассказала, что в начале карьеры чуть не ушла из Twice из-за сильной усталости: «Бывало, что я спала всего по полчаса в день. Иногда, если везло, удавалось выспаться два или три часа».

Twice смогли добиться успеха не только на Востоке, но и на Западе

Twice — самая награждаемая женская K-pop-группа на корейских телешоу. На их счету более 350 побед. Покорив хит-парады в своей стране, гёрлз-бэнд начал продвигаться на Западе. Первый англоязычный сингл под названием The Feels коллектив выпустил в 2021 году. Он обеспечил Twice первое попадание в американский чарт Billboard Hot 100. Песня заняла 83-е место.

В 2025 Twice успели посотрудничать с крайне успешным мультфильмом от Netflix «Кей-поп-охотницы на демонов». Их трек Strategy прозвучал в самой картине, а некоторые участницы также записали свою версию композиции Takedown, прозвучавшую в титрах. В октябре этого же года Twice выступили на модном показе Victoria’s Secrets.

