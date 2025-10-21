Лев на сцене и полёт с Биланом: чем удивило новое шоу Мари Краймбрери

18 октября на московском стадионе «ВТБ Арена» состоялась премьера нового шоу Мари Краймбрери «Кто такая Мэри?». В программу попали как давние хиты певицы, так и песни с её альбома «Сегодня мой лучший день», вышедшего в начале сентября 2025 года. Редактор «Рамблера» посетила премьеру и рассказывает, как на сцене оказался механический лев, а Мари Краймбрери летала над сценой.

Шоу «Кто такая Мэри?» началось с выступления официального диджея Краймбрери Михаила Агабекова, выпускающего музыку под псевдонимом M.Hustler. После окончания его выступления слушатели не долго томились ожиданием. На большом экране позади сцены сразу включился компьютерный мультфильм о льве и девочке, шагающих по залитому солнцем полю куда-то прочь от зрителя. Лев выступал наставником, а в маленькой героине угадывалась сама Мари Краймбрери. За кулисами шоу певица призналась журналистам, что выбрала льва своим тотемным животным из-за даты рождения. Артистка родилась 21 августа — как раз под зодиакальным созвездием льва.

Автобиографичность вступления не укроется ни от кого, кто хоть немного знаком с творческим путём артистки. Хватает одной детали: девочка упоминает, что хочет стать хореографом, — карьера Краймбрери начиналась точно так же. Травма перечеркнула её мечту танцевать на профессиональном уровне, но не изменила любви к музыке.

Вступительный ролик длится несколько минут, попутно превращаясь в философскую притчу о мечтах и борьбе за место под солнцем. История проводит повзрослевшую Мари Краймбрери и её льва по разным локациям — от песчаной планеты до футуристичной Атлантиды, из-за чего грядущее шоу обрастает элементами научно-фантастического фильма. После окончания ролика артистка появилась на сцене в массивном золотом платье, символизирующем осень, — с песни, посвящённой этому времени года, и начался концерт.

Три ипостаси Мари Краймбрери: певица, хореограф и мать

Шоу «Кто такая Мэри?» выстроено с осознанной драматургией и представляет артистку в разных ипостасях. Во-первых, Краймбрери — певица, в равной степени уверенная в себе на эмоциональных припевах и при исполнении трогательных баллад. Во-вторых, она харизматичный хореограф, готовый на трюки и шпагаты. Будучи певицей, Краймбрери могла бы демонстрировать исключительно вокальное мастерство, но она не забывает и о танцах. Приятно удивляет, как артистка умело сочетает движения и пение, не сбиваясь и не фальшивя.

Помимо певицы, на сцене регулярно присутствовала ещё пара десятков танцоров в неизменно блестящих одеждах. Все они действовали как слаженный организм, превращая концерт в вокально-хореографическое шоу. Во время исполнения песни «Конфетти» танцоры и вовсе легли на пол, двигая исключительно ногами и руками. Их движения образовывали различные геометрические фигуры, как если бы вы наблюдали за номером пловцов-синхронистов. Расположенная над ними камера транслировала хореографию на экран — необычное решение выгодно отличало этот номер от остальных.

Мари Краймбрери редко приоткрывает кулисы личной жизни, поэтому публика почти незнакома с её ипостасью жены и матери. Но в шоу «Кто такая Мэри?» певица как никогда искренна с аудиторией и охотно рассказывает обо всём, что произошло с ней за последние несколько лет. Артистка не только обращалась к близким людям со сцены, но и демонстрировала поклонникам слайд-шоу с важными моментами своей жизни. Они транслировались на большом экране во время перерывов между тремя концертными актами. Отдельные блоки слайд-шоу были посвящены беременности певицы, её мужу Давиду Манукяну и маме, а также главе лейбла Velvet Music Алёне Михайловой. Некоторые кадры ранее не демонстрировались публично.

Сама Краймбрери записала закадровый голос, рассказывающий её историю становления от первого лица и изредка подшучивающий над собой. К примеру, артистка иронизировала над своими старыми фотографиями и любовью к еде — этой привычке был посвящён отдельный блок, длившийся несколько минут. Обыкновенная скрытность певицы делает эти слайд-шоу особенно ценными и искренними.

Воздушная акробатика и громадный лев

Больше всего восторгов публики вызвали несколько акробатических полётов Краймбрери, равномерно распределённых по программе. При исполнении песни «Океан» артистка поднялась в воздух на большом кольце вместе с профессиональным гимнастом. К полёту на композиции It’s My Life к Краймбрери присоединился Дима Билан: держась за шест и стоя на маленькой круглой платформе, артисты воспарили над затаившей дыхание публикой. Вновь оказавшись на сцене, Краймбрери призналась, что любит подниматься в воздух лишь потому, что ей «нравится приземляться».

Гвоздём программы стал огромный серебряный лев с горящими глазами, вынесенный на сцену ближе к завершающей части шоу. Декорация высотой с коттедж составила компанию Краймбрери на несколько песен и даже подёргала лапой, изображая танцевальные движения. Артистка рассказала публике, что пригласить на сцену льва — это её идея, реализованная благодаря режиссёру Никите Горбунову. Вспомнив о нём, артистка поблагодарила его за работу и терпение. Тогда же Краймбрери обратила внимание публики на «305 людей за кадром», благодаря которым шоу всё же состоялось. Певица призвала поклонников поаплодировать, и те охотно послушались.

Хотя шоу «Кто такая Мэри» поставлено профессиональной и многочисленной командой, за ним всё равно угадывается реальная история о борьбе с преградами, трудоголизмом, страхами и обстоятельствами вне человеческого контроля. Профессионализм постановки, внешне безупречные трюки и слаженные хореографические номера ничуть не лишают программу привлекательной искренности. Краймбрери как никогда честна с собой и публикой, и это делает шоу «Кто такая Мэри?» не только увлекательным, но и знаковым в её творческом и психологическом росте.

Билеты на концерт в Москве были распроданы за два месяца, поэтому команда певицы объявила старт продаж на повтор шоу 21 февраля. Концерт снова состоится на «ВТБ Арене», программа останется неизменной. 25 октября этого года артистка также представит шоу на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге, а в ноябре посетит Челябинск, Екатеринбург, Самару, Казань, Нижний Новгород и Минск. В столице Белоруссии Краймбрери выступит дважды.

