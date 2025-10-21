Группа «Тату» выпустит неизданный альбом «В Поднебесной»

Поп-группа «Тату» выпустит 24 октября альбом «В Поднебесной» на лейбле Fenix Music. Материал создавался во время реалити-шоу 2004 года и прежде не издавался.

© Соцсети группы Тату

Провокационный проект «Тату в Поднебесной» выходил на канале СТС. В ходе шоу зрители могли наблюдать за изнанкой творческого процесса популярной группы: как записываются новые треки, как создаётся музыка под руководством продюсера Ивана Шаповалова и какие личные разговоры ведут артистки. Итогом должен был стать полноценный альбом, записанный в ходе съёмок в московской гостинице «Пекин».

Во время реалити были созданы треки «Я здесь / Всё нормально», «Белочка», «Ты согласна», «Защищаться очками» и другие. При этом финальный альбом так и не вышел, часть песен осела в архивах. В ходе шоу участницы «Тату» Юля Волкова и Лена Катина поругались с продюсером Шаповаловым и перестали появляться в «Поднебесной».

Эти неиздававшиеся треки попали в сборник «В Поднебесной» вместе с редкими и ранее удалёнными песнями «Простые движения» и «Люди-инвалиды». Также в альбом попала композиция «Не верь, не бойся, не проси», с которой «Тату» представляли Россию на «Евровидении-2003». В лонгплей вошли ещё и эксклюзивные ремиксы на хиты с дебютника «Тату» «200 по встречной».

24 и 25 октября «Тату» дадут концерты в Москве в пространстве TAU.

Лена Катина и Маша Янковская, исполнительница «Сигма Боя», обсуждают коллаборацию