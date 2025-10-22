Главное в музыке за неделю: Умер Эйс Фрейли, Hollywood Undead не приедут

Скончался бывший гитарист группы Kiss, американский коллектив Hollywood Undead собирался приехать в Россию, но очень быстро передумал, а Валерия прошла отборочный этап музыкальной премии «Грэмми». Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

Эйс Фрейли

Новости недели

Скончался Эйс Фрейли

16 октября в возрасте 74 лет скончался музыкант Пол «Эйс» Фрейли из-за травм, полученных им месяц назад после падения в собственной студии. Артист ударился головой и получил кровоизлияние в мозг. В 1973–1982 и 1996–2002 годах он выступал в качестве ведущего гитариста легендарной хард-рок-группы Kiss. Хоть Фрейли и был самоучкой, он имел репутацию виртуозного гитариста, чьи выступления сопровождались яркими пиротехническими спецэффектами. «Рамблер» собрал интересные факты из биографии артиста: как Фрейли едва не расстался с жизнью во время шоу и как он сталкивался с паранормальными сущностями.

Горел на сцене, видел НЛО и призраков: чем прославился Эйс Фрейли из Kiss

Hollywood Undead объявили о концертах в России и отменили их через 3 дня

13 октября стало известно о планах американской рок-рэп-группы Hollywood Undead дать концерты в России. Шоу в Москве должно было состояться 28 мая на «ВТБ Арене», а в Санкт-Петербурге — 30 мая на «СКА Арене». Уже 16 октября концертное агентство «Мельница», которое организовывало приезд группы, объявило об отмене мероприятий. Причиной стало давление общественности на Hollywood Undead. По словам агентства, группа расстроена таким поворотом событий.

Валерия попала в лонг-лист «Грэмми»

Певица Валерия попала в лонг-лист престижной американской премии «Грэмми». Её трек «Исцелю» претендует на попадание в номинацию за лучшую аранжировку для вокала и инструментала. Отборочный этап также прошли российские артисты Øneheart, Dean Korso и leadwave, их альбом Samsara Passengers поборется за номинацию в категории «Лучший альбом в стиле нью-эйдж, эмбиент или песнопение». Дальнейшую судьбу альбомов определит голосующий совет премии. «Рамблер» поговорил с музыкантами и узнал, как музыка российских артистов попадает в голосование на «Грэмми».

Пикник Афиши объявил даты фестиваля в 2026 году

Музыкальный фестиваль Пикник Афиши в своих соцсетях анонсировал даты, когда он состоится в 2026 году. В Москве мероприятие вновь вернётся на свою традиционную площадку в Музее-заповеднике «Коломенское» 20 июня. В Санкт-Петербурге Пикник Афиши пройдёт 8 августа на Елагином острове. Ранние билеты по сниженной цене уже поступили в продажу.

Звук и Самокат выяснили, какие K-pop-группы слушают в России

Музыкальный сервис Звук и онлайн-магазин Самокат в ходе исследования выяснили, что BTS и Blackpink — самые популярные K-pop-группы в России. Сервисы из подписки СберПрайм запустили совместную тематическую подборку музыки и товаров в стиле K-pop, к чему и был приурочен опрос. Он выявил, что 35% россиян интересуются корейской культурой. 40% респондентов заявили, что хотели бы съездить в Южную Корею. Участие в онлайн-опросе приняли 1340 россиян старше 18 лет.

Релиз недели

Дора — «Дурочка»

Певица Дора в своё время придумала собственный жанр — кьют-рок, где слегка утяжелённое звучание сочетается с милой эстетикой. В новой песне Дора возвращается к корням. Задорная поп-панковая энергетика композиции явно отсылает к творчеству Аврил Лавин нулевых.

Материал недели

Любители классики умнее фанатов рэпа: связаны ли IQ и музыкальный вкус

«Рамблер» изучил научные исследования и опросил экспертов, существует ли связь между музыкальными предпочтениями и IQ человека и как музыка может помочь повысить интеллектуальные способности.