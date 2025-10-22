Надежда Бабкина указала на недостаток Татьяны Куртуковой

Певица Надежда Бабкина похвалила Татьяну Куртукову, но отметила, что хотела бы видеть в ней «больше жизни».

Надежда Бабкина позитивно оценила появление молодых артистов, которые активно обращаются к народным мотивам в своих песнях. Певица призналась, что ей нравится народный стиль в композициях, даже если он адаптирован под современное эстрадное звучание. В этом она видит возвращение к корням в противовес подражанию западным трендам.

Бабкина подчеркнула, что ей нравится Татьяна Куртукова, но и у неё есть недостатки.

«Нет никакой у нас конкуренции. Я очень рада, что такая девчонка появилась, она молодец! Мне нравится её песня “Матушка-земля”, как и многим. Но я бы хотела от Тани чуть больше жизни, чуть больше энергии. Нет в ней пока пульса, а очень хотелось бы», —слова певицы передаёт Общественная cлужба новостей.

Бабкина отметила, что была бы не против спеть с Куртуковой дуэтом какую-нибудь народную песню.

