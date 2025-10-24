Коллекционирует лифчики, окончил школу в 25: гордость и позор Дрейка

24 октября канадскому рэперу Обри Дрейку Грэму, более известному просто как Дрейк, исполняется 39 лет. «Рамблер» вспоминает самые шокирующие факты из его биографии и рассказывает, каким образом фанатки признаются ему в любви, в чём его обвинял Кендрик Ламар и как проблемы в семье сказались на его образовании.

© Дрейк

Дрейк начинал свою творческую карьеру как актёр

В 15 лет Дрейк попал в сериал «Деграсси: следующее поколение». Сюжет был построен вокруг жизни подростков, учащихся в школе Деграсси в Торонто. Дрейк получил роль неудавшегося баскетболиста, прикованного к инвалидному креслу после того, как одноклассник выстрелил ему в спину. Артист появился в 139 сериях.

В 2011 году в интервью изданию Complex рэпер признался, что тот период был финансово тяжёлым для его семьи, а съёмки в сериале не приносили нормального дохода.

Моя мать тяжело болела. Мы были очень бедны, просто нищие. Единственные деньги, что у меня были, я получал с канадского телевидения, а если разобраться, то это не так уж и много. Скажу так, за сезон на канадском телевидении платят меньше, чем учителю.

Позже Дрейк появлялся и в других проектах, например в сериале «Быть Эрикой» и в фильме «Думай как мужчина 2», но больших ролей он не получал.

© Epitome Pictures

Кадр из в сериала «Деграсси: следующее поколение»

Дрейк начал писать рэп благодаря сокамернику отца

Дрейк вырос в музыкальной семье. Его отец Дэннис Грэм играл на барабанах у одного из основоположников рок-н-ролла Джерри Ли Льюиса, а дядя был басистом у Принса. Но судьба завела Дрейка в совершенно другой разряд музыки — в рэп.

Как признался артист Complex в 2009 году, он начал интересоваться хип-хопом, когда его отец сидел в тюрьме. У того в камере был парень, которому не с кем было пообщаться, поэтому Дрейк иногда разговаривал с ним по телефону.

В то время мне было, наверное, лет 16–17, а этому чуваку — 20–22, и он всегда читал мне рэп по телефону. Его рэп-имя было Poverty. Через какое-то время меня это увлекло, и я начал записывать собственные тексты. А потом он звонил мне, и мы просто читали рэп друг другу.

Когда отец Дрейка вышел на свободу, начинающий хип-хопер потерял связь со своим другом-уголовником, но это не помешало ему самостоятельно постичь искусство рэпа.

© Соцсети Дрейка

Дрейк окончил школу в 25 лет

У Дрейка за спиной было уже два альбома, возглавивших чарт Billboard 200, когда он решил, что ему всё-таки стоит окончить школу. В своё время он ушёл из неё, чтобы финансово помогать своей семье.

«97 баллов на выпускном экзамене. 88 баллов за общий курс. Одно из самых счастливых ощущений в моей жизни. Начиная с сегодняшнего вечера я окончил среднюю школу!» — написал Дрейк в соцсетях осенью 2012 года.

На этом образование рэпера закончилось. В университет он решил не идти.

У Дрейка есть коллекция из лифчиков

Бросать из толпы лифчики на сцену — старая концертная традиция. Таким образом фанатки благодарят исполнителя и высказывают ему своё восхищение. Дрейку часто прилетала такая честь во время шоу. В 2023 году рэпер даже выложил в своих соцсетях фотографию, на которой он стоит рядом с огромной коллекцией бюстгальтеров. Все они аккуратно выложены рядами.

Фанатки Дрейка чуть ли не устраивают соревнование на его концертах: кто кинет самый большой лифчик. Резонансный случай произошёл в июле 2023-го. Тогда рэпер удивился размеру брошенного бюстгальтера и пошутил, что хотел бы познакомиться с девушкой поближе. После журнал Playboy предложил счастливой поклоннице сотрудничество.

Чуть позже отец артиста подшутил над сыном и отправил ему на сцену поистине гигантское бра, в одну чашку которого могло бы поместиться примерно две головы Дрейка.

© Канал HIPHOPCROWNNATIONTVTM на Youtube

Дрейк — герой популярного мема

Один из самых долгоживущих мемов был сделан на основе клипа Дрейка на песню Hotline Bling, выпущенного в 2015 году. В нём есть сцена, где рэпер танцует в оранжевой куртке. Сначала интернет-пользователи просто оценили странные движения Дрейка, но когда в сети появились стоп-кадры с реакциями артиста, ситуация приобрела новый масштаб.

Мем, получивший название «Избирательный Дрейк», или же Drakeposting, состоит из четырёх частей. В левой половине размещаются две фотографии рэпера. На одной он выражает недовольство, а на другой — радость. Пользователям лишь надо поставить справа картинки с тем, от чего они отказываются и что одобряют.

© Соцсети

У Дрейка есть колье из 42 колец для несостоявшихся помолвок

Дрейк не раз радовал общественность слухами о своих романах с известными женщинами. Среди приписываемых ему избранниц — певицы Рианна, SZA, Дженнифер Лопес, теннисистка Серена Уильямс и актриса фильмов для взрослых Софи Брюссо. От последней у рэпера даже есть сын по имени Адонис.

Какой бы активной ни была личная жизнь Дрейка, до женитьбы дело ни разу не доходило. Отдавая честь своей влюбчивости, в 2022 году рэпер заказал у ювелира Алекса Мосса колье, состоящее из 42 помолвочных колец. Именно столько раз артист хотел сделать предложением своим девушкам, но каждый раз его что-то останавливало. Бриллианты для ожерелья Дрейк отбирал лично, их общий вес составил 351,38 карата.

© Соцсети Дрейка

Дрейк стал участником одного из самых грязных бифов в хип-хопе за последние годы

Весной 2024 года разгорелся конфликт между двумя титанами современной хип-хоп-сцены: Кендриком Ламаром и Дрейком. В адрес друг друга они выпустили серию дисс-треков, выясняя, кто из них достоин быть королём рэпа. Пока Дрейк смеялся над низким ростом Ламара и обвинял его в домашнем насилии, тот в свою очередь уличал оппонента в притворстве и педофилии.

Решающим ударом стал трек Кендрика Not Like Us. Песня дебютировала с первой строчки чарта Billboard Hot 100. За неё артист также получил сразу же пять статуэток «Грэмми»: «Запись года», «Песня года», «Лучшая рэп-песня», «Лучшее рэп-исполнение» и «Лучшее музыкальное видео». Помимо этого, он выступил в перерыве Супербоула, финального матча американской Национальной футбольной лиги, тем самым закрепив свой успех.

Дрейку оставалось лишь капитулировать. Правда, спустя год он посетовал, что все его предали, в сингле «What Did I Miss?».

