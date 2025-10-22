Материал создан совместно со
Любовь Успенская раскрыла, почему ненавидит свой хит «Кабриолет»
Шансон-певица Любовь Успенская рассказала, почему не любит исполнять песню «Кабриолет». По словам артистки, композицию написали специально для её репертуара, но текст никогда не был ей близок.
Эту песню писали под меня. Я прославилась благодаря ей, но я категорически не могу сегодня её исполнять. Она меня вгоняет в тоску. Кроме того, с этой песней связано много неприятных воспоминаний, в которые я бы сейчас не хотела погружаться.
Певица записала «Кабриолет» в 1992 году, авторами выступили американский джазмен Гари Голд и поэт-песенник Илья Резник. Композиция позволила Успенской выйти на большую сцену и приобрести известность. В 1995-м хит «Кабриолет» стал лауреатом ежегодного телеконкурса «Песня года». Слова певицы приводит «Общественная служба новостей».
