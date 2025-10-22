Любовь Успенская раскрыла, почему ненавидит свой хит «Кабриолет»

Шансон-певица Любовь Успенская рассказала, почему не любит исполнять песню «Кабриолет». По словам артистки, композицию написали специально для её репертуара, но текст никогда не был ей близок.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Эту песню писали под меня. Я прославилась благодаря ей, но я категорически не могу сегодня её исполнять. Она меня вгоняет в тоску. Кроме того, с этой песней связано много неприятных воспоминаний, в которые я бы сейчас не хотела погружаться.

Певица записала «Кабриолет» в 1992 году, авторами выступили американский джазмен Гари Голд и поэт-песенник Илья Резник. Композиция позволила Успенской выйти на большую сцену и приобрести известность. В 1995-м хит «Кабриолет» стал лауреатом ежегодного телеконкурса «Песня года». Слова певицы приводит «Общественная служба новостей».

