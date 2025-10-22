Метал-группа «Слот» раскрыла день премьеры юбилейного альбома «x10»

Солист российского метал-коллектива «Слот» Игорь Лобанов рассказал, как музыканты записывали свой десятый альбом. Пластинка, получившая название «x10», выйдет 7 ноября. В его поддержку будет представлен клип на песню «Точка невозврата».

© Страница группы «Слот» в VK

Как рассказал солист коллектива Игорь Лобанов, работа над пластинкой была непростой из-за сжатых сроков. Музыкант напомнил, что «Слот» отправился на длительные гастроли, чтобы представить публике новую вокалистку Дарью Равдину. Нехватка времени сказалась не только на креативном процессе, но и на продюсировании.

Мы нервничали из-за того, что очень хотелось сделать альбом хорошо, тем более это юбилейный альбом на очень крупном рубеже. Конечно, мы помучили друг друга, но результат есть, в целом мы довольны.

Комментируя сотрудничество с Дарьей Равдиной, Лобанов подчеркнул, что она привнесла в работу «новые вокальные техники». Музыкант также похвалил коллегу за сохранение позитива во время рабочих процессов.

Трек-лист и точное количество песен, вошедших в альбом, пока неизвестны. Обложку лонгплея разработал художник Антон Семёнов, он же gloom82. Также поклонников ждёт релиз цветного винила с внутренним конвертом. Об этом Лобанов сообщил в беседе с изданием «НСН».

Шведская метал-группа Sabaton спела о Цезаре и Бонапарте в новом альбоме