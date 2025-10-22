Воссоединившаяся панк-группа Sex Pistols может выпустить новую музыку

Рок-группа Sex Pistols, которую часто причисляют к «родочальникам британской панк-музыки», намекнула на выпуск нового материала. По словам басиста Глена Мэтлока, у каждого участника коллектива «есть идеи», но времени на запись пока не хватает.

© Cover Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Если Sex Pistols всё же соберутся для создания полноценного лонгплея, пластинка станет всего лишь второй в их дискографии. Свой единственный альбом Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols коллектив выпустил в 1977-м спустя два года после создания группы. В 1978-м музыканты разошлись. Мэтлок подчеркнул, что сейчас они «рассматривают разные варианты» и задаются вопросом, нужен ли миру новый альбом Sex Pistols вообще, сообщает NME.

Коллектив несколько раз воссоединялся, но ни разу не добирался до студии для записи новой музыки. Их последнее возвращение случилось в 2024 году. Оригинальный вокалист Sex Pistols Джон Лайдон, он же Джонни Роттен, не присоединился к классическому составу. Его не позвали из-за «творческих разногласий» и пригласили на место вокалиста сравнительно молодого Фрэнка Картера. Ранее 41-летний музыкант пел в панк-группах Gallows и Frank Carter & The Rattlesnakes, в составе которых выпустил семь студийных альбомов.

Изначально коллектив планировал дать несколько концертов в Лондоне, но вскоре отправился в турне по Великобритании, а затем по Австралии и США. Джон Лайдон несколько раз критиковал бывших коллег по Sex Pistols, называя их концерты «обыкновенным караоке» и призывая Фрэнка Картера «не пытаться быть Джонни Роттеном».

«Я выгорел»: Моррисси выставил на продажу все свои права на The Smiths