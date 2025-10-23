Покойная актриса Дайан Китон впервые попала в музыкальный чарт

Известная американская актриса Дайан Китон, умершая 11 октября 2025 года, впервые попала в чарт Billboard. Такого успеха артистка смогла добиться благодаря композиции First Christmas, вышедшей в конце ноября 2024 года.

© Billy Bennight/AdMedia/www.globallookpress.com

Песня заняла 22-ю строчку в чарте цифровых синглов. В него попадают композиции, проданные в интернете.

В день премьеры композиции Китон призналась, что First Christmas помогла ей реализовать давнюю мечту «записать и выпустить оригинальную песню». Автором трека стала Кэрол Байер-Сейджер, а продюсером — Джонас Майрин. Оба музыканта в разные годы получали премию «Грэмми», напоминает Billboard.

Хотя это первая песня Китон, записанная в студии, артистка активно занималась музыкой при жизни. В 1968 году она выступала в бродвейском мюзикле «Волосы», а также пела в фильме «Клуб первых жён» (1996) с Голди Хоун и Бетт Мидлер.

Музыка и смерть: как прощание звучит в разных культурах