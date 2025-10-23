Майли Сайрус запишет саундтрек к третьей части фильма «Аватар»

Американская певица и актриса Майли Сайрус 14 ноября выпустит сингл Dream as One, который станет саундтреком к фильму «Аватар: Огонь и пепел» от режиссёра Джеймса Кэмерона.

© Photo Image Press/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

В записи композиции также принимали участие продюсеры Эндрю Уайатт, Марк Ронсон и композитор Саймон Фрэнглен, отвечавший за создание музыки ко всему фильму.

Майли Сайрус написала в соцсетях, что этот проект имеет для неё огромное значение. «Темы единства, исцеления и любви, затронутые в этом фильме, глубоко откликаются в моей душе, и быть даже маленькой звездой во вселенной, созданной семьёй "Аватара", — действительно воплощение мечты», — призналась артистка.

Фильм «Аватар: Огонь и пепел» должен выйти в мировой прокат 19 декабря 2025-го. Он станет третьей частью во франшизе. Премьера предыдущей картины «Аватар: Путь воды» состоялась в 2022 году.

Майли Сайрус объединилась с Fleetwood Mac, чтобы записать песню-подарок для отца