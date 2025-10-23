Селена Гомес выпустила ретроклип на песню In the Dark
Американская певица Селена Гомес представила музыкальное видео на песню In The Dark, вдохновлённое эстетикой 1980-х. Композиция вошла в саундтрек второго сезона сериала «Никто этого не хочет» от Netflix.
У клипа нет конкретного сюжета. Ретроролик начинается с того, что Селена Гомес сидит в окружении развевающихся тканей. Встречаются в видео и более мрачные кадры, на которых артистка в кожаном плаще и с зачёсанными назад волосами поёт, окружённая дымом. Ближе к концу видео Селена Гомес попадает в комнату, обставленную зеркалами.
Как певица написала в своих соцсетях, на съёмки клипа ушло всего восемь часов.
Ранее стало известно, что Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко. До этого они вместе выпустили альбом «I Said I Love You First…».
Селена Гомес вышла замуж: что известно об её избраннике Бенни Бланко