Селена Гомес выпустила ретроклип на песню In the Dark

Американская певица Селена Гомес представила музыкальное видео на песню In The Dark, вдохновлённое эстетикой 1980-х. Композиция вошла в саундтрек второго сезона сериала «Никто этого не хочет» от Netflix.

© Канал Селены Гомес на Youtube

У клипа нет конкретного сюжета. Ретроролик начинается с того, что Селена Гомес сидит в окружении развевающихся тканей. Встречаются в видео и более мрачные кадры, на которых артистка в кожаном плаще и с зачёсанными назад волосами поёт, окружённая дымом. Ближе к концу видео Селена Гомес попадает в комнату, обставленную зеркалами.

Как певица написала в своих соцсетях, на съёмки клипа ушло всего восемь часов.

<img class="" src="https://news.store.rambler.ru/img/2614e1f8e3f1bf6f0e2fd7aed7df4621"/>

Ранее стало известно, что Селена Гомес вышла замуж за продюсера Бенни Бланко. До этого они вместе выпустили альбом «I Said I Love You First…».

Селена Гомес вышла замуж: что известно об её избраннике Бенни Бланко