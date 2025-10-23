Филипп Киркоров рассказал, в чём секрет популярности Надежды Кадышевой

Певец Филипп Киркоров рассказал, почему народные песни и старые хиты, в том числе в исполнении Надежды Кадышевой, сейчас пользуются большим спросом. По его мнению, публику в них цепляет искренность.

«Сегодня время стало настолько технологичным, много искусственного, высчитанного. А это настоящее и живое, темперамент», — заявил Киркоров в беседе с НСН.

Артист также вступился за танцоров Татьяны Булановой. В Сети их начали критиковать за слишком простые движения. По словам Киркорова это, наоборот, помогает наладить контакт со зрителями: «Ребята-танцоры у Тани Булановой — это как парень “из соседнего двора”, “из соседней двери”… Люди приходят на концерт и понимают, что так же могут танцевать, это сближает с артистом».

Ранее Киркоров поддержал свою протеже Margo, получившую нелестные комментарии от продюсера Иосифа Пригожина.

