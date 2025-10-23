Бьянка отказалась выпускать совместную песню с Пашей Техником

Рэпер Паша Техник и R&B-певица Бьянка записали трек, но артистка отказалась выкладывать его на стриминги. Это решение она приняла ещё до кончины хип-хоп-исполнителя.

© Страница Бьянки в VK

В нескольких изданиях появилась новость, что Бьянка отменила выход песни уже после смерти Техника. Сообщалось также, что команда рэпера ищет певицу, которая бы исполнила вокальную партию, придуманную Бьянкой.

Эту информацию опроверг продюсер артистки Максим Чёрный. Он заявил, что исполнители решили остановить работу над синглом задолго до трагических событий. По договорённости Паша Техник мог представить песню сольно, но ему бы пришлось полностью вырезать куплет и партии Бьянки. Ввиду последних новостей представители русской королевы R&B намерены пристально отслеживать соблюдение авторских прав, принадлежащих артистке.

«Вопрос был окончательно закрыт, и мы не намерены к нему возвращаться. Никаких договорённостей с наследниками Павла в отношении данного трека никогда не заключалось. Нам неизвестно, почему СМИ распространяют недостоверную информацию», — сказал Чёрный изданию МУЗ-ТВ.

Паша Техник скончался 4 апреля в тайской больнице. На тот момент рэперу было 40 лет.

Матерные песни, игра на виолончели и домашнее насилие: тайны Бьянки