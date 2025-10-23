Ольга Бузова рассказала, о каком артисте все будут говорить через 20 лет
Российская певица Ольга Бузова выразила уверенность, что через 15–20 лет она будет популярной артисткой. По её мнению, поклонники посмотрят на её творчество под новым углом.
«Представьте, о ком мы будем говорить спустя 15–20 лет? Только обо мне. Я не даю возможности о себе забыть, но моё творчество заиграет новыми красками, когда мне будет 60 лет. Песня “Мало половин” будет восприниматься уже по-другому. Контент, который я создаю, никогда не перестанет быть актуальным», — заявила Бузова в беседе с НСН.
Певица также прокомментировала тренд на музыку из прошлого. По её мнению, «всё новое — это хорошо забытое старое». Помимо этого, Бузова провела аналогию с бутербродом, гречкой и сосисками, которые с детства для многих остаются любимой едой. Точно так же, по её словам, музыка Татьяны Булановой кажется людям родной и близкой. «В моменте могут меняться приоритеты и интересы, но потом мы возвращаемся к истокам, к музыке, под которую мы плакали», — пояснила артистка.
