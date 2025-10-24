The Neighbourhood анонсировали первый за пять лет альбом

Американская группа The Neighbourhood, играющая в стиле альтернативный рок, объявила о скором выходе альбома под названием «(((((ultraSOUND)))))». Его релиз должен состояться 14 ноября.

© Alberto Pezzali/globallookpress.com

Уже сейчас коллектив представил три новые песни: OMG, Lovebomb и Private. Всего в грядущий лонгплей войдут 15 треков.

В лирическом плане альбом — интимный и рефлексивный. По словам группы, «он исследует переживания любви, разочарование и эмоциональную уязвимость с той зрелостью, которая отражает художественный рост коллектива». Цитату из пресс-релиза приводит издание The Rolling Stone.

В 2022 году The Neighbourhood объявили о перерыве. Группа тогда объяснила, что участникам нужно сконцентрироваться на своём здоровье и благополучии. В мае 2025-го солист Джесси Разерфорд намекнул о возвращении коллектива, выложив в TikTok ролик из студии звукозаписи. В августе The Neighbourhood официально объявили, что приступили к работе над музыкой.

