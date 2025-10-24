Культовая группа «Тату» выпустила альбом «В Поднебесной»

Группа «Тату», в которую входят Юля Волкова и Лена Катина, наконец-то воссоединилась. В день своего первого после возвращения концерта в Москве коллектив выпустил альбом неизданных песен «В Поднебесной».

© Соцсети группы Тату

В 2004 году в московской гостинице «Пекин» проходили съёмки реалити-шоу «Тату в Поднебесной». Во время него зрители могли наблюдать, как популярная группа работает над своей музыкой. Ожидалось, что финальным продуктом проекта станет альбом, но всё пошло не по плану. После нескольких скандальных ссор участницы прекратили отношения со своим продюсером Иваном Шаповаловым. Чтобы не оставлять фанатов ни с чем, в итоге был выпущен сборник «Поднебесная № 1». Из 12 песен в нём лишь одна имела отношение к «Тату» — сольный трек Лены Катиной «Белочка».

Вернувшись к выступлениям в 2025 году, Лена Катина и Юля Волкова решили закончить начатое и доделать злосчастную пластинку. Правда, поклонники, увидев трек-лист, были разочарованы, ведь все эти песни уже были им известны. Одни композиции просто давно были слиты в Cеть, а другие вышли в составе сборников и альбомов. Например, в лонгплей «В Поднебесной» вошло сразу же три трека из пластинки «Люди-инвалиды» (2005): «Ты согласна», «Ничья» и «Люди-инвалиды».

«Тату» не планировали выпускать новые песни, но даже старые композиции остались без улучшений. Создаётся ощущение, что группа вовсе не работала над треками, а просто взяла их из проекта 20-летней давности, сохраняя все дефекты. Например, в открывающем треке «Я здесь / Всё нормально» можно услышать, как скачет громкость.

С другой стороны, альбом «В Поднебесной» — это всё равно значимый альбом для «Тату», ведь у них не было крупных релизов больше 10 лет. Песни, которые вошли в лонгплей, теперь можно официально послушать на стримингах, а не искать их в глубинах интернета.

«В Поднебесной» — это своеобразная машина времени, которая переносит фанатов «Тату» в начало нулевых: знакомые голоса Лены Катиной и Юли Волковой, любимые песни и даже то же качество звукозаписи.

