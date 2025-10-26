Баста и Icegergert прячут ствол под курткой, Jony рычит: новые релизы

Рэперы Баста и Icegergert вспоминают о гангстерских разборках, Jony экспериментирует с вокальными техниками, а Xolidayboy посвящает песню сексу. О самых интересных синглах и альбомах, выпущенных на прошедшей неделе, читайте в подборке «Рамблера».

Синглы

Jony — «Волк»

Жанр: поп.

Специально для фильма «Мажор в Дубае» певец Jony записал трек «Волк». Как артист признался в соцсетях, он давно мечтал поучаствовать в подобном проекте. Так как действие картины происходит в Объединённых Арабских Эмиратах, то и Jony своей музыкой пытается погрузить слушателей в восточную сказку. Правда, его история выходит немного пугающей. С первых секунд трека героя начинает кто-то преследовать. Ощущение тревоги усиливается в припеве, в котором Jony рычит на слушателей. Вкупе с южными мотивами и энергичными битами песня сама по себе становится захватывающим произведением, а не просто дополнением к кинопроекту.

Баста, Icegergert — «Чёрный Стоник»

Жанр: хип-хоп.

Трек «Чёрный стоник» три года лежал в закромах Басты, пока он не нашёл себе подходящего напарника в лице молодого и перспективного рэпера Icegergert. Брутальность в этой песне зашкаливает, ведь артисты в ней рассказывают о гангстерских разборках.

В центре сюжета — куртка от бренда Stone Island, которую в народе называют «стоником». Под ней главный герой композиции прячет «чёрный ствол», который никто не может найти при обыске. Криминальную тему сопровождает минималистичный бит.

Seryabkina, Брутто — «Светофоры»

Жанр: поп.

Трек «Светофоры» неожиданно свёл вместе экс-солистку Serebro Ольгу Серябкину и участника «Каспийского груза» Брутто. Когда в одной песне встречаются поп-артистка и рэпер, чаще всего это ведёт к романтическому сюжету. «Светофоры» не стали исключением. Героиня композиции не понимает, стоит ли ей продолжать отношения. Парень же пытается доказать ей свою любовь. Всё это дополняет спокойная музыка, идеально подходящая для размышлений о наболевшем. Эмоциональности композиции добавляет слегка надрывный вокал Серябкиной.

Xolidayboy — Pilot

Жанр: поп-рок.

Xolidayboy выпустил весьма откровенную песню Pilot, полностью посвящённую сексу. Вероятно, чтобы снизить градус, припевы он исполняет на английском, хотя и в русских куплетах хватает дерзких строк. Например, ближе к концу Xolidayboy заявляет о своём главенстве и доминировании: «Я не буду петь про самолёты эти ваши. Я не пассажир, я — пилот». В музыкальном плане трек выполнен в привычном для артиста стиле. Агрессивные гитары в нём сочетаются с напористым вокалом.

Васса — «дождь»

Жанр: поп.

Пока остальные артисты погружаются в осеннюю меланхолию, певица васса пытается это время года романтизировать. В своём треке она под мягкие гитары поёт о самом начале любви. Дождь героиня считает главным виновником своего счастья, ведь если бы не «это пасмурное шоу», парень никогда бы к ней не подошёл. Особой очаровательности композиции придаёт нежный голос артистки.

Альбомы

Рушана — «Вот-вот»

Жанр: инди-поп.

Певица Рушана, чей трек «К окраинам» из дебютного лонгплея «уф!» завирусился в соцсетях в 2024 году, выпустила второй студийный альбом «Вот-вот». Если сравнивать с прошлой пластинкой, в новом релизе намного больше мрачных мотивов. Например, в открывающем треке Рушана поёт: «Мы вот-вот взорвёмся, мы вот-вот взлетим». Лонгплей напоминает своего рода терапию, через которую проходит артистка в попытках проанализировать свои тревоги.

Рушане не чужды сложные инструментальные ходы. Мелодии на её альбоме не напоминают типичную поп-музыку, потому что они слишком часто меняют направление. Несмотря на печальность и тревогу пластинки, голос Рушаны, как и в первом альбоме, звучит мягко и хрупко. Иногда складывается ощущение, что она не поёт, а читает текст полушёпотом.

«Внимание брусника!» — «Преисполненный»

Жанр: инди-поп.

Поэкспериментировав с танцевальной поп-музыкой, группа «внимание брусника!» в мини-альбоме «Преисполненный» вернулась к привычному меланхоличному инди. Размышления о разрушенных отношениях и одиночестве и минималистичный инструментал органично вписались в дискографию коллектива.

В сообщении для прессы лидер группы Соня Брусника описала релиз так: «ЕР максимально про возвращение в зону комфорта, он про то, чтобы перестать сомневаться в своей правильности, он о том, что в какой-то момент поиски и развитие себя нужно прекратить и просто признаться себе в том, кто ты есть на самом деле и чего тебе на самом деле хочется».

При этом в альбоме чувствуется тяга к экспериментам со звучанием. Например, в треке «Ещё немного» голос солистки улетает куда-то ввысь, немного напоминая крик. Его сопровождает инструментал, внезапно набравший агрессии.

«Борисовский тракт» — «В поисках сюжета»

Жанр: инди-рок.

Белорусская группа «Борисовский тракт» выпустила мини-альбом с флёром восьмидесятых. В него вошли четыре трека: «Как жаль», «Созвездие», «Поезда» и «Работа».

Пластинка сочится радостью и лёгкостью. Размышления о гастролях, офисной работе и любви коллектив сочетает с энергичной и эклектичной музыкой. Особое ощущение ностальгии в музыку привносят бархатные голоса солистов, отсылающие к эпохе расцвета ВИА.

